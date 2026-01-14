English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
West Bengal Assembly Election 2026: 'ছাব্বিশের ভোটে মুসলিম ভোট কাটতে বিজেপির থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়েছে ISF, নোংরা খেলা চলছে...' বিস্ফোরক শওকত!

Saokat Molla Alleges ISF takes crores from BJP:  নওশাদ জানে, ও জিতবে না। কিন্তু মুসলমানদের ভোটটা কাটতে হবে। কারণ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। 

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Jan 14, 2026, 02:04 PM IST
ফাইল ফোটো

প্রসেনজিৎ সর্দার: দুয়ারে ভোট! দরজায় কড়া নাড়ছে বিধানসভা নির্বাচন। আর ছাব্বিশের সেই হাইভোল্টেজ মহারণের আগে এখন শুরু হয়ে গিয়েছে প্রতিপক্ষ সব শিবিরের বাগযুদ্ধের পালা। একে অপরের বিরুদ্ধে কামান দেগে চলেছে। ভোটমুখী বাংলায় সব শিবিরেরই চলছে জল মেপে নেওয়ার পালা। চলছে মাইন্ড গেম!

ভোটের বাংলায় বরবারই নজরে থেকেছে ভাঙড়! ভাঙড়ে রাজনীতি থেকে বোমাবাজি, খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে বার বার। ভোটমুখী বাংলায় এবার আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে বোমা দাগলেন তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। শওকত মোল্লার দাবি, ২০২৬-এর ভোটে সংখ্যালঘু ভোট কাটতে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে নোংরা খেলা খেলছে আইএসএফ। এমনকি এজন্য আইএসএফ বিজেপির কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়েছে বলেও দাবি করেছেন শওকত মোল্লা। 

শওকত মোল্লা বলেন,  বিজেপির সব থেকে বড় পা চাটা গোলাম হচ্ছে আইএসএফ। তিনি চ্যালেঞ্জ করে বলেন, গোটা বাংলার মানুষ সেই কথা বলে। নওশাদ জানে, ও জিতবে না। সারা বাংলায় ওর দলের লোক কেউ জিতবে না । কিন্তু মুসলমানদের ভোটটা কাটতে হবে। কারণ বিজেপিকে ক্ষমতায় আনতে হবে। 

ভোট শতকরার হিসেব দিয়ে শওকত মোল্লা বলেন, ৩৮% ভোট পেয়েছিল বিজেপি। তৃণমূল পেয়েছিল ৪৬% ভোট। আর সেখান থেকে যদি ২-৩ পার্সেন্ট ভোট কেটে দেওয়া যায়। তাহলে ৩৮ শতাংশ থেকে  বিজেপি ৪১ শতাংশ চলে যাবে। আর তৃণমূল ৪৬ থেকে ৪২-এ চলে আসবে। আর এজন্যই ছাব্বিশের ভোটের আগে বিজেপির কাছ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা নিয়ে এই নোংরা খেলা খেলছে আইএসএফ। 

এখন একুশ তারিখে আইএসএফের প্রতিষ্ঠা দিবস। আর সেই দিনই আবার ভাঙড়ে সভা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের। যা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি আইএসএফ নেতা আব্দুল মালেকও। 

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

West Bengal Assembly Election 2026BhangarISFTMCSaokat Molla
