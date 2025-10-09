English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Saokat Molla Vs Naushad Siddique: বিজেপির পা-চাটা আইএসএফ; বিস্ফোরক শওকত, পাল্টা তৃণমূলের ইতিহাস নিয়ে খোঁচা নওশাদের

Saokat Molla Vs Naushad Siddique: নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, শওকত মোল্লা সাহেব এরকম অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার জন্য ইতিমধ্য়েই তাঁর নামে মানহানির মামলা করেছি  

সিকান্দর আবু জ়াফর | Updated By: Oct 9, 2025, 12:15 PM IST
প্রসেনজিত্ সরদার: আইএসএফের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক ক্য়ানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা। তৃণমূল বিধায়কের মন্তব্য, বিজেপি টাকা না দিলে আইএসএফ পার্টি চলবে না। বিজেপির পা চাটা গোলাম আইএসএফ। প্রতিনিয়ত দুই ভাই আব্বাস ও নওশাদ কোলাঘাট, কাঁথি এমনকি ফুরফুরা শরীফে মিটিং করে বিজেপির সঙ্গে। 

ভাঙ্গড় বিজয়গঞ্জ এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি কর্মী সভা থেকে ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন,  বিজেপির পা চাটা গোলাম আইএসএফ। আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি ও তার ভাই আব্বাস সিদ্দিকি প্রতিনিয়ত বিজেপির নেতাদের সঙ্গে মিটিং করছে। কারণ বিজেপি টাকা না দিলে আইএসএফ পার্টি চলবে না। বিজেপি যদি অর্থ না দেয় আইএসএফের পা ফেলার ক্ষমতা নেই। পাশাপাশি শওকত আরো বলেন, বিজেপির বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করতে হবে। 

শওকত মোল্লার ওই মন্তব্য নিয়ে আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি বলেন, শওকত মোল্লা সাহেব এরকম অবাঞ্ছিত মন্তব্য করার জন্য ইতিমধ্য়েই তাঁর নামে মানহানির মামলা করেছি। বলেছিলেন বিজেপির কাছ থেকে আমরা এতটাকা, ততটাকা নিয়েছি। তার প্রমাণ তিনি কোর্টে গিয়ে দেবেন। তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে তা আমরা সব জানি। কদিন আগে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বললেন, লেবার রুমে যদি বিজেপির ২ বর্ষীয়ান নেতা না থাকত তাহলে তৃণমূলের জন্ম হত না। এখন আমাদের সঙ্গে রাজনৈতিকভাবে আর পেরে উঠছে না তৃণমূল কংগ্রেস। গুন্ডা, মস্তান, পুলিস দিয়েও ফেল হয়ে গিয়েছে। মানুষ আতঙ্কিত হয়ে আইএসএফের ছায়াতলে আসছে। সেইজন্য শওকত মোল্লারা আমাদের নামে মিথ্যাচার করছে।

আরও পড়ুন-ভয়ংকর! জলে নামতেই সবার চোখের সামনে গৃহবধূকে টেনে নিয়ে গেল কুমির...

আরও পড়ুন-সন্ধে থেকে কোয়ার্টারে পড়ে মৃতদেহ, খোঁজ নেই রেলকর্মীর, পুলিসের অনুমান...

এদিকে, ক্যানিং পূর্বের বিধায়কের ওই মন্তব্য নিয়ে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিত্ সরকার বলেন, বিস্ফোরক মন্তব্য, বিষাক্ত মন্তব্য করা ওদের কালচার। বাংলার মানুষ এখন এসব নিয়ে ভাবছে না। বাংলার মানুষ ছাব্বিশের ওই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছে যে সময় ভোট দিয়ে তৃণমূলকে বঙ্গোপসাগরে ভাসিয়ে দিতে পারবে।  

About the Author
Tags:
Saokat MollaISFNaushad Siddique
