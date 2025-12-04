Humayun Kabir Suspended: ধর্ম নিয়ে রাজনীতির অভিযোগে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হুমায়ূন

Humayun Kabir Suspended: ধর্ম নিয়ে রাজনীতির অভিযোগে তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হুমায়ূন
Humayun Kabir Suspended: হুমায়ূন বলেন, ববি হাকিমের কোনও কথার জবাব দেব না। এর আগেও পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বিনা নোটিসে ৫ বছর সাসপেন্ড করেছিলেন
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: মুখ্যমন্ত্রীর সভার দিনই মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের জায়গা দেখতে গিয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ূন কবীর। আর এদিনই দল বিরোধী কাজ করার জন্য হুমায়ূন কবীরকে সাসপেন্ড করল তৃণমূল কংগ্রেস। দলের ঘোষণা শুনে হুমায়ূন বললেন, বাবরি মসজিদের শিলান্যাস করবই। কারও ক্ষমতা থাকলে রুখে দিক।
মসজিদ নিয়ে মুর্শিদাবাদে হুমায়ূন যখন তত্পর সেইসময় এক সাংবাদিক সম্মেলনে ফিরহাদ হাকিম বলেন, তৃণমূলের চেয়ারম্যান ও জেনারেল সেক্রেটারির মতামত নিয়ে আমরা হুমায়ূন কবীরকে সাসপেন্ড করছি। দলের সঙ্গে তাঁর কোনও সম্পর্ক থাকবে না। তার কারণ ধর্ম নিয়ে যারা রাজনীতি করে, বিভাজনের রাজনীতি করে, ধর্ম নিয়ে যারা ভাগ করার চেষ্টা করে তাদের সঙ্গে দল কোনও সম্পর্ক রাখবে না। ওই সাংবাদিক সম্মেলনে মুর্শিদাবাদ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান নিয়ামত হোসেন বলেন, পার্টির সিদ্ধান্ত মেনে নিতেই হবে। অন্যদিকে, হুমায়ূন বলেন, ববি হাকিমের কোনও কথার জবাব দেব না। এর আগেও পার্থ চট্টোপাধ্যায় আমাকে বিনা নোটিসে ৫ বছর সাসপেন্ড করেছিলেন। কালই রিজাইন দিয়ে দেব। ২২ তারিখে নিজের দলের ঘোষণা করব।
সাংবাদিক সম্মেলনে এদিন ফিরহাদ হাকিম বলেন, আমরা একসঙ্গে থাকায় বিশ্বাসী। উনি ইতিমধ্যেই বেলডাঙ্গা মানুষদের উস্কানি দিয়েছেন। কেন, বাবরি মসজিদ কেন? হমায়ূনের বাবা বা মায়ের নামে মসজিদ নয় কেন? এই বিভাজনের রাজনীতি কেন? তৃণমূল কংগ্রেস এক তীব্র নিন্দা করেছে। উনি ২০১৯ সালে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন। প্রার্থীও হয়েছিলেন। এখন উনি বাংলার ধর্ম নিরপেক্ষতার ঐতিহ্য ধ্বংসের কাজে নেমে পড়েছেন। দল এ জিনিস বরদাস্ত করবে না। তাঁকে আগেও সতর্ক করা হয়েছে।
