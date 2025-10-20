English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zakir Hossain: 'মুখ্যমন্ত্রী যদি একশো টাকা দেন, পঁচিশ টাকার কাজ হয়', ছাব্বিশের আগে 'বেসুরো' তৃণমূল বিধায়ক!

Zakir Hossain: 'পুরসভার ভালো করতে চেয়েছিলাম, কিছু নেতা বাধা দিয়েছে'। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 20, 2025, 04:39 PM IST
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বছর ঘুরলেই রাজ্য়ে বিধানসভা নির্বাচন। 'মুখ্যমন্ত্রী যদি একশো টাকা দেন, পঁচিশ টাকার কাজ হয়', বেসুরো মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুরের তৃণমূল বিধায়ক জাকির হোসেন। বললেন, মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমাদের সকলে মিলে প্রতিবাদ করতে হবে'।

ছাব্বিশের আগে বিড়ম্বনায় তৃণমূল। বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে দুর্নীতির অভিযোগে সরব খোদ তৃণমূল বিধায়কই। জাকির বলেন, 'পুরসভার ভালো করতে চেয়েছিলাম, কিছু নেতা বাধা দিয়েছে'। এই প্রথম নয় কিন্তু। এর আগে, দুর্নীতির অভিযোগে দলের একাংশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন এই মন্ত্রী।

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে তখন বেকায়দায় তৃণমূল।  প্রাক্তন মন্ত্রী থেকে দলের জেলা নেতা, তালিকায় নাম উঠেছিল অনেকেরই। গোরু পাচার মামলায় অনব্রত মণ্ডলের মতো নেতা জেলে। জঙ্গিপুরে এক অনুষ্ঠানে ফিরহাদ হাকিমকে পাশে বসিয়ে জাকির হোসেন বলেছিলেন,  'আমাদের দলের প্রধানরা চুরি করছে। তার দায় আমাদের দিদিকে নিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বদলাতে হবে। আমরা চাই না দিদির বদনাম হোক, ববিদার বদনাম হোক। যে দুরনিীতি করছে তাদের নামে আমার কাছে অভিযোগ করবেন। আমি ববিদার কাছে অভিযোগ করব। দাদাকে বলব, যে যে প্রধানদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তারা ধরা পড়ুক। তা না হলে দল স্বচ্ছ হবে না'। 

এদিকে নিজের দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যিনি সরর, সেই জাকির হোসেনের বাড়ি থেকে আবার নগদ ১১ কোটি টাকা উদ্ধার করেছিল আয়কর দফতর।  আয়-ব্যয়ের হিসাব ও আয়কর সংক্রান্ত নথিও আয়কর দফতরে হাজিরাও দিতে হয়েছিল তাঁকে।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

