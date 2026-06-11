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Mamata Banerjee's TMC Spilt: Explainer:সময় ফুরিয়ে আসছে দলের, অথচ টেরই পেলেন না মমতা!‌ এই ৫ কারণেই লুকিয়ে ভাঙন

Mamata Banerjee's TMC Spilt Explainer: বিধানসভায় যেতে গিয়েই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্য়ায় ও সন্দীপন সাহার কাছে জোর ধাক্কা খেয়ে যান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jun 11, 2026, 03:06 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:08 PM IST
Mamata Banerjee's TMC Spilt: Explainer:সময় ফুরিয়ে আসছে দলের, অথচ টেরই পেলেন না মমতা!‌ এই ৫ কারণেই লুকিয়ে ভাঙন

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Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

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