TMC in Supreme Court before counting:  তৃণমূলের আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত (CJI Surya Kant) দুই বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছেন।

নবনীতা সরকার | Updated By: May 1, 2026, 09:33 PM IST
West Bengal Assembly Election 2026: গণনার ৩৬ ঘণ্টা আগে ফের নির্বাচন কমিশনকে সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে গেল তৃণমূল: শনিবারই জরুরি শুনানি, কেন?
গণনা কেন্দ্রে কে থাকবে?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন ২০২৬। ভোট গণনা ৪ মে। তার ঠিক আগেই তুলকালাম। দেশের সর্বোচ্চ আদালতে ছুটল তৃণমূল কংগ্রেস। প্রশ্ন একটাই। গণনার টেবিলে কে বসবেন?

সুপ্রিম কোর্ট রাজি, শনিতেই শুনানি।

তৃণমূলের আবেদনে সাড়া দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট (Supreme Court)। প্রধান বিচারপতি সূর্যকান্ত (CJI Surya Kant) দুই বিচারপতির বিশেষ বেঞ্চ গঠন করেছেন। শনিবার বিচারপতি পি এস নরসিংহ (Justice PS Narasimha) এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচি (Justice Joymalya Bagchi)-র বেঞ্চে শুনানি হবে। গণনা শুরুর আগেই রায় আসবে কি না, সেটাই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

বিতর্কের শুরু যেখানে

৩০ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক একটি নির্দেশিকা জারি করেন। বলা হয়, প্রতিটি গণনা টেবিলে কমপক্ষে একজন সুপারভাইজার বা সহকারীকে কেন্দ্রীয় সরকার অথবা কেন্দ্রীয় পিএসইউ (PSU)-র কর্মী হতে হবে। রাজ্য সরকারের কর্মীরা এই দায়িত্ব পাবেন না। এই একটি নির্দেশিকাই এখন আদালত থেকে আদালতে ঘুরছে।

তৃণমূলের যুক্তি

তৃণমূলের বক্তব্য সহজ। কেন্দ্রীয় কর্মীরা কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণে। কেন্দ্রে ক্ষমতায় বিজেপি। সেই কর্মীরা গণনার ঘরে বসলে নিরপেক্ষতা থাকে কোথায়? কলকাতা হাইকোর্টে (Calcutta High Court) এই যুক্তিই রেখেছিলেন দলের সিনিয়র আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

হাইকোর্ট যা বলল

বৃহস্পতিবার বিচারপতি কৃষ্ণ রাও তৃণমূলের আবেদন খারিজ করে দেন। আদালতের স্পষ্ট বক্তব্য, গণনায় কাকে নিযুক্ত করবে তা ঠিক করা নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ার। রাজ্য না কেন্দ্রের কর্মী বসবেন, এই সিদ্ধান্তে কোনো বেআইনি কিছু নেই। পাশাপাশি আদালত মনে করিয়ে দেয়, গণনার ঘরে শুধু সুপারভাইজার আর সহকারীরাই থাকেন না। মাইক্রো অবজার্ভার, প্রার্থীদের গণনা এজেন্টসহ আরও কর্মীরা উপস্থিত থাকেন। তাই পক্ষপাতের অভিযোগ ধোপে টেকেনি।

কমিশনের পাল্টা

কমিশনের আইনজীবী দামা শেষাদ্রি নাইডু বলেন, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন ১৯৫১ অনুযায়ী কমিশন তার কার্যাবলি অন্যদের উপর ন্যস্ত করতে পারে। ফলে এই নির্দেশিকা জারি করার পূর্ণ আইনি ভিত্তি ছিল। তিনি আরও বলেন, নির্দেশিকা জারি হয়েছিল ১৩ এপ্রিল। তৃণমূল মামলা করেছে ৩০ এপ্রিল, গণনার মাত্র চার দিন আগে। এই দেরির উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

শুধু আইনি লড়াই নয়

এই মামলাকে শুধু আইনের লড়াই ভাবলে ভুল হবে। বাংলার এই ভোটে শুরু থেকেই কেন্দ্রের ভূমিকা বিতর্কের কেন্দ্রে। রাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম বিধানসভা ভোটে জাতীয় তদন্ত সংস্থা এনআইএ (NIA) মোতায়েন হয়েছে। বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR)-এ প্রায় ৯১ লাখ ভোটার ছাঁটাইয়ের বিতর্ক এখনও আদালতে। সেই পটভূমিতে গণনার টেবিলেও কেন্দ্রীয় কর্মী বসানোর নির্দেশকে তৃণমূল রাজনৈতিক বলছে। কমিশন বলছে, সম্পূর্ণ নিয়মসম্মত।

কাল সকালে সুপ্রিম কোর্টের বিশেষ বেঞ্চে কী রায় আসে, তার উপরেই নির্ভর করছে ৪ মে-র গণনার দিনটা ঠিক কেমন যাবে।

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

