Mamata Banerjee: নেপালের ধাঁচে সহিংস আন্দোলনের ছক বাংলাতেও? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করার চক্রান্ত চলছে! বিস্ফোরক...

Mamata Banerjee killing conspiracy: "যেভাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের যুবকেরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে, সেইভাবে বাংলাতেও আন্দোলন হওয়া উচিত। বিনা রক্তপাতে তো..."

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Sep 11, 2025, 12:02 PM IST
বরুণ সেনগুপ্ত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করার চক্রান্ত! বিস্ফোরক পার্থ ভৌমিক। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করার চক্রান্ত করছেন অর্জুন সিং। এমনটাই মনে করছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক। এই মর্মে বিভিন্ন থানায় অর্জুন সিং-এর নামে দায়ের করা হয়েছে অভিযোগও

নেপালের গণঅভ্যুত্থান নিয়ে বলতে গিয়ে অর্জুন সিং বলেন, যেভাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের যুবকেরা রাস্তায় নেমে আন্দোলন করছে, সেইভাবে বাংলাতও আন্দোলন হওয়া উচিত। আর বিনা রক্তপাতে কোন আন্দোলন হয় না। অর্জুন সিংয়ের এই মন্তব্যে কারণেই ব্যারাকপুরের তৃণমূল সংসদ মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করার গভীর চক্রান্ত চালানো হচ্ছে।

যদিও তাঁর বিরুদ্ধে হওয়াআইআর নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন অর্জুন সিং। তার দাবি, একটা বা দুটো কেন, ৪০০ থানায় এফআইআর করুক। অর্জুন সিংয়ের সাফ জবাব, তিনি যে কথা বলেছেন সেখান থেকে তিনি পিছু হটবেন না। এমনকি ৪০০টা এফআইআর না হলে তার মানসম্মান থাকবে না! এমনটা দাবি করেন অর্জুন সিং।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

Mamata BanerjeeTMC MP Partha Bhowmickbjp arjun singh
