/Kakoli Ghosh Dastidar: ভুঁইফোঁড় সংস্থা দিয়ে কঠিন কাজ হয় বলে মনে হয় না: জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা কাকলির

Kakoli Ghosh Dastidar: 'পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধ ও দুর্নীতির কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে।
মনোজ মণ্ডল: দলের সঙ্গে সংঘাত আরও তীব্র? বিধানসভা ভোটে খারাপ ফলে নৈতিক দায় নিয়ে এবার বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির পদ ছাড়লেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার। দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি।
ছাব্বিশের নির্বাচনে ভরাডুবি। এরপর ১৪ মে কালীঘাটে তৃণমূল সাংসদের সঙ্গে বৈঠক করেন মমতা। সেই বৈঠকেই সিদ্ধান্ত হন, তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক হবে কল্য়াণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যে পদে এতদিন ছিলেন কাকলি। এরপরই ফেসবুকে বিস্ফোরক পোস্ট দেন বারাসতের তৃণমূল সাংসদ। যা নিয়ে কম কথা হয়নি।
সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের খবরে কাকলি ঘোষদস্তিদার। ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার ৯ দিনের মাথায় দলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতি পদ ছাড়লেন তিনি। ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দলের রাজ্য় সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে। চিঠিতে তৃণমূল সাংসদ লিখেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে অপরাধ ও দুর্নীতির কিছু উদ্বেগজনক ঘটনা সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ও আশঙ্কার সৃষ্টি করেছে। গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করতে হলে রাজনীতিতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়বদ্ধতা, শিষ্টাচার, এবং মানুষের প্রতি দায়িত্ব ও মূল্যবোধকে আরও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন'।
কাকলি আরও লিখেছেন, 'নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কাছে আমার আবেদন, আপনি বিগত দিনের মতো নিষ্ঠাবান পুরনো কর্মীদের নিয়ে কাজ করলে দলের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে মনে হয়। ভুঁইফোঁড় সংস্থা দিয়ে কঠিন কাজ হয় বলে মনে হয় না'।
এদিকে 'বেসুরো' হতেই কাকলিকে ‘ওয়াই প্লাস’ (Y+ Category) ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। যা অত্যন্ত তাত্পর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ,রাজ্যে পালাবদলের পর নিরাপত্তা কমেছে খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তালিকায় কলকাতা পুরসভার মেয়র, প্রাক্তন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের মতো তৃণমূলের শীর্ষ নেতাও।
