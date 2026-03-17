TMC Candidate List 2026: মাথাব্যথা মুর্শিদাবাদ: ৭ বিধায়ককেই বাদ দিলেন মমতা, নতুন মুখেই বাজিমাত?

TMC Candidate List 2026: মাথাব্যথা মুর্শিদাবাদ: ৭ বিধায়ককেই বাদ দিলেন মমতা, নতুন মুখেই বাজিমাত?
West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের ‘ক্লিন সুইপ’, বাদ পড়লেন ৭ বিদায়ী বিধায়ক, নতুনদের ওপর ভরসা ঘাসফুল শিবিরের। তালিকায় সবথেকে বড় চমক বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলবন্দি বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা টিকিট পাননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুর্শিদাবাদে গত কয়েক বছরে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং দুর্নীতির অভিযোগ রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব।
সোমা মাইতি: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় কার্যত ‘বড় অপারেশন’ চালাল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় দেখা যাচ্ছে, জেলার ২২টি আসনের মধ্যে ৭ জন বিদায়ী বিধায়ককেই আর টিকিট দেয়নি দল। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখে একঝাঁক নতুন ও চমকপ্রদ মুখ নিয়ে এবার লড়াইয়ে নামছে শাসক দল।
তালিকায় সবথেকে বড় চমক বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলবন্দি বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা টিকিট পাননি। তাঁর পরিবর্তে দল ভরসা রেখেছে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক প্রতিমা রজকের ওপর। অন্যদিকে, ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলামকে সরিয়ে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে। আর মণিরুলের ফেলে আসা কেন্দ্র সামসেরগঞ্জে তৃণমূলের টিকিটে লড়বেন সদ্য দলে আসা শিল্পপতি নূর আলম।
জেলায় দলের অভিজ্ঞ মুখ মহম্মদ আলিকেও এবার রেহাই দেওয়া হয়েছে। লালগোলায় তাঁর পরিবর্তে লড়বেন নবাগত ডাঃ আব্দুল আজিজ। একইভাবে নবগ্রামে কানাই চন্দ্র মণ্ডলের জায়গায় টিকিট পেয়েছেন প্রণব চন্দ্র দাস। জলঙ্গীতে বিদায়ী বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাককে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে সদ্য দলে যোগ দেওয়া বাবর আলীকে।
অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন:
বেলডাঙ্গা: হাসানুজ্জামানকে সরিয়ে রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে এখানে পাঠানো হয়েছে।
রেজিনগর: রবিউল আলমের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্রে লড়বেন দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আতাউর রহমান।
ভরতপুর: দলত্যাগী হুমায়ুন কবিরের জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান সুমনকে।
ডোমকল: প্রয়াত বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের আসনেও আনা হয়েছে নতুন মুখ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুর্শিদাবাদে গত কয়েক বছরে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং দুর্নীতির অভিযোগ রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ২২টি আসনের প্রতিটিতেই নবীন ও প্রবীণের ভারসাম্য রেখে জয় নিশ্চিত করাই এখন ঘাসফুল শিবিরের মূল লক্ষ্য। এই আমূল পরিবর্তনের ফলে জেলায় দলের অন্দরে কোনো ক্ষোভ তৈরি হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।
