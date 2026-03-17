English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
  • TMC Candidate List 2026: মাথাব্যথা মুর্শিদাবাদ: ৭ বিধায়ককেই বাদ দিলেন মমতা, নতুন মুখেই বাজিমাত?

West Bengal Assembly Election 2026: তৃণমূলের ‘ক্লিন সুইপ’, বাদ পড়লেন ৭ বিদায়ী বিধায়ক, নতুনদের ওপর ভরসা ঘাসফুল শিবিরের। তালিকায় সবথেকে বড় চমক বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলবন্দি বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা টিকিট পাননি। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুর্শিদাবাদে গত কয়েক বছরে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং দুর্নীতির অভিযোগ রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Mar 17, 2026, 06:51 PM IST
সোমা মাইতি: ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলায় কার্যত ‘বড় অপারেশন’ চালাল তৃণমূল কংগ্রেস। মঙ্গলবার ঘোষিত প্রার্থী তালিকায় দেখা যাচ্ছে, জেলার ২২টি আসনের মধ্যে ৭ জন বিদায়ী বিধায়ককেই আর টিকিট দেয়নি দল। স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণ মাথায় রেখে একঝাঁক নতুন ও চমকপ্রদ মুখ নিয়ে এবার লড়াইয়ে নামছে শাসক দল।

Add Zee News as a Preferred Source

তালিকায় সবথেকে বড় চমক বড়ঞা বিধানসভা কেন্দ্রে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বর্তমানে জেলবন্দি বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা টিকিট পাননি। তাঁর পরিবর্তে দল ভরসা রেখেছে কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক প্রতিমা রজকের ওপর। অন্যদিকে, ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুল ইসলামকে সরিয়ে সেখানে প্রার্থী করা হয়েছে সামসেরগঞ্জের বিধায়ক আমিরুল ইসলামকে। আর মণিরুলের ফেলে আসা কেন্দ্র সামসেরগঞ্জে তৃণমূলের টিকিটে লড়বেন সদ্য দলে আসা শিল্পপতি নূর আলম।

জেলায় দলের অভিজ্ঞ মুখ মহম্মদ আলিকেও এবার রেহাই দেওয়া হয়েছে। লালগোলায় তাঁর পরিবর্তে লড়বেন নবাগত ডাঃ আব্দুল আজিজ। একইভাবে নবগ্রামে কানাই চন্দ্র মণ্ডলের জায়গায় টিকিট পেয়েছেন প্রণব চন্দ্র দাস। জলঙ্গীতে বিদায়ী বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাককে সরিয়ে প্রার্থী করা হয়েছে সদ্য দলে যোগ দেওয়া বাবর আলীকে।

অন্যান্য উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন:
বেলডাঙ্গা: হাসানুজ্জামানকে সরিয়ে রেজিনগরের বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরীকে এখানে পাঠানো হয়েছে।
রেজিনগর: রবিউল আলমের ছেড়ে যাওয়া কেন্দ্রে লড়বেন দলের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আতাউর রহমান।
ভরতপুর: দলত্যাগী হুমায়ুন কবিরের জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মুস্তাফিজুর রহমান সুমনকে।
ডোমকল: প্রয়াত বিধায়ক জাফিকুল ইসলামের আসনেও আনা হয়েছে নতুন মুখ।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, মুর্শিদাবাদে গত কয়েক বছরে দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং দুর্নীতির অভিযোগ রুখতেই এই কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব। ২২টি আসনের প্রতিটিতেই নবীন ও প্রবীণের ভারসাম্য রেখে জয় নিশ্চিত করাই এখন ঘাসফুল শিবিরের মূল লক্ষ্য। এই আমূল পরিবর্তনের ফলে জেলায় দলের অন্দরে কোনো ক্ষোভ তৈরি হয় কি না, সেটাই এখন দেখার।

 

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026tmc candidate list 2026Mamata BanerjeeWest Bengal election 2026Jiban Krishna Saha
পরবর্তী
খবর

Darjeeling Toy Train: ভয়াল ঝড়ে লাইনে উড়ে এল আস্ত গাছ; বন্ধ হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন
পরবর্তী খবর

Who is Pabitra Kar: নন্দীগ্রামে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চায় তৃণমূল? শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মমতা-অ...