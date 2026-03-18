CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
West Bengal Assembly Election 2026: কয়লাঞ্চল কার? দুই দলের ২ 'গব্বরের' লড়াইয়ে নজর টানছে এই হেভিওয়েট কেন্দ্র

TMC Narendranath Chakraborty Vs BJP Jitendra Tiwari: ২০২১ থেকেই এই কেন্দ্রটি বিশেষভাবে আলোচনায়। এরপর থেকেই এই কেন্দ্রে তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হয় বলে দলীয় নেতাদের দাবি। ওদিকে বিজেপির দাবি, এলাকায় শুধু সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। তাছাড়া আর কোনও কাজ করেননি।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Mar 18, 2026, 03:34 PM IST
দুই 'গব্বরের' লড়াই পাণ্ডবেশ্বরে

চিত্তরঞ্জন দাস: কয়লাঞ্চলে দুই 'গব্বরের' লড়াই। পশ্চিম বর্ধমান জেলার গুরুত্বপূর্ণ বিধানসভা কেন্দ্র পাণ্ডবেশ্বরে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা বাড়তে শুরু করেছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রধান দুই রাজনৈতিক শক্তি পাণ্ডবেশ্বর আসনে নিজেদের প্রার্থী ঘোষণা করে দিয়ে। ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের প্রার্থী হিসেবে পুনরায় নাম ঘোষণা করেছে বর্তমান বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি আবারও প্রার্থী করেছে তাদের পরিচিত মুখ  জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে। 

ফলে ২০২১ সালের নির্বাচনের মতই ২০২৬ সালেও ফের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জয়লাভ করবেন বলে আশাবাদী তৃণমূল নেতৃত্ব। ২০২১ সালে পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রটি বিশেষভাবে আলোচনায় ছিল। সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে লড়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। সেই নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে পরাজিত করে পাণ্ডবেশ্বর কেন্দ্রটি দখল করেন। এরপর থেকেই এই কেন্দ্রে তৃণমূলের সংগঠন আরও শক্তিশালী হয় বলে দলীয় নেতাদের দাবি। 

বর্তমানে বিধায়ক হিসেবে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এলাকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ করেছেন বলে তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি। রাস্তা, পানীয় জল, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং স্থানীয় পরিকাঠামো উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোকে সামনে রেখেই এই নির্বাচনে মানুষের কাছে যাওয়ার পরিকল্পনা তৃণমূলের। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী জিতেন্দ্র তিওয়ারির বক্তব্য, এলাকায় শুধু সন্ত্রাস ছড়িয়েছে। তাছাড়া আর কোনও কাজ করেননি। এখানে পাণ্ডবেশ্বর মানুষের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই। 

প্রসঙ্গত, আসানসোল পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি একসময় পাণ্ডবেশ্বেরের বিধায়কও ছিলেন। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের টিকিটেই পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা আসনে জেতেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। কিন্তু ২০২০-এর ডিসেম্বরে তিনি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে দেন। কিছু দিন পর যদিও আবার তৃণমূলে ফেরেন। কিন্তু তারপর ২০২১ -এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে জিতেন্দ্র তিওয়ারি তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দেন।

২০২১ সালে পাণ্ডবেশ্বর থেকে বিজেপি তাঁকে টিকিট দেয়। কিন্তু তৃণমূলের নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁকে হারিয়ে দেন। ৭৩,৯২২ ভোট পেয়ে পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভা আসনে জয় হাসিল করে নেন নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। জিতেন্দ্র কুমার তেওয়ারিকে ৩,৮০৩ ভোটে হারান তিনি।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

