West Bengal Assembly Election 2026: পাহাড়ে চমকে দিলেন মমতা: তিন আসনে প্রার্থীই দিচ্ছে না তৃণমূল, নতুন গেমপ্ল্যান

West Bengal Assembly Election 2026:  ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই দার্জিলিং, কালিম্পং ও কার্শিয়াং আসনে প্রার্থী ঘোষণা অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 16, 2026, 04:10 PM IST
পাহাড়ে চমকে দিলেন মমতা

প্রবীর চক্রবর্তী ও কায়েশ আনসারি: ছাব্বিশে ভোটে বড় চমক। পাহাড়ের তিন আসনে প্রার্থীই দিচ্ছে না তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের সমর্থনে এবার ভোটের ময়দানে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা। বস্তুত, নির্ঘন্ট ঘোষণা হতেই তিন আসনে প্রার্থীদের নামও ঘোষণা করে দিল তারা।

ছাব্বিশে পাহাড়ে নয়া সমীকরণ। অনীত থাপা বলেন, 'বিধানসভা নির্বাচনে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে আছি। তবে আমরা আমাদের নিজস্ব প্রতীকেই লড়াই করছি। পার্থক্য এটাই যে, তৃণমূল আমাদের সম্মান জানিয়েছে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু বিজেপি তা দেয়নি। বিজেপি একটি বিপজ্জনক দল'। তাঁর সাফ কথা, 'আমরা বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আমাদের প্রার্থী ঘোষণা করেছি। আমাদের জয়ের ব্যাপারে আমরা ইতিবাচক।  মধ্যস্থতাকারীর কোনও গুরুত্ব বা আকর্ষণ অবশিষ্ট নেই। এর অর্থ হলো বিজেপি তাদের জনমোহিনী ক্ষমতা হারিয়েছে'।

তিন আসনে  ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার প্রার্থী
দার্জিলিং-বিজয় কুমার রাই
কালিম্পং-রুদেন সদা লেপচা
কার্শিয়াং-অমর লামা

বিজেপিতে মোহভঙ্গ। পাহাড়ে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা এখন তৃণমূলের জোটসঙ্গী। লোকসভা ভোটে পাহাড়ের তিন আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থন করেছিল অনীতের দল। বিধানসভা ভোটে আবার তিন আসনে এবার তাদের প্রার্থীকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। নিজেদের প্রতীকে ভোটে লড়বে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা।

এদিকে পাহাড়ে এখনও প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেনি বিজেপি। এমনকী, জিএনএলফ(GNLF) ছাড়া আর কোনও দলে বিজেপির সঙ্গে জোটে থাকবে কিনা, তাও স্পষ্ট নয়। বিমল গুরুংয়ের GJM সঙ্গে অবশ্য আসন ভাগাভাগি নিয়ে আলোচনা চলছে গেরুয়াশিবিরের। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি তারা।  অজয় এডওয়ার্ডের দল 'হামরো পার্টি' বা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট-ও (IGJF) প্রার্থী দেবে বলে খবর। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে নাম ঘোষণা হয়নি এখনও।

রাজ্যে ভোটের দামামা বেড়ে গিয়েছে।  ২৩ এপ্রিল ও ২৯ এপ্রিল দু'দফায় ভোট। ৫মে ভোট গণনা। সূত্রের খবর, আগামীকাল মঙ্গলবারই দলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে চলেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  ২৯৪ আসনের প্রার্থী তালিকা একবারেই ঘোষণা করা হবে বলে খবর।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, এবারের তালিকায় ‘তরুণ তুর্কি’ ও ‘তারকা’দের উপরই বিশেষ ভরসা রাখতে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। একদিকে যেমন বহু নতুন মুখ এবারের তালিকায় ঠাঁই পেতে পারে বলে কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছে, তেমনই দলের অন্দরে কান পাতলে এমনও শোনা যাচ্ছে যে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে বাদ পড়তে পারেন বর্তমান বিধায়ক! টিকিট নাও পেতে পারেন তিনি! বা বদলে দেওয়া হতে পারে তাঁর আসন! 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

