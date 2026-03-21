TMC Candidate: খণ্ডঘোষে বড় খবর: কোনও প্রার্থী বদল হবে না-- জানিয়ে দিলেন তৃণমূলের জেলা সভাপতি, তারপরই

TMC Candidate:  'দল যখন প্রার্থী ঠিক করে, তখন পারিপার্শ্বিক সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করেই করে। রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, বদল হবে না'।   

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 21, 2026, 04:32 PM IST
খণ্ডঘোষ বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভায় তৃণমূলের প্রার্থী জটিলতা অব্যাহত। খোদ দলের ব্লক সভাপতি যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন, তখন প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগ কিন্তু রীতিমতো আত্মবিশ্বাসী। ঠাণ্ডায় মাথায় ঘুঁটি সাজাচ্ছেন তিনি। ভোটের প্রচারও শুরু করে দিয়েছেন পুরোদমে।

ছাব্বিশে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী নবীন বাগ। একসময়ে খণ্ডঘোষেরই সিপিএম বিধায়ক ছিলেন তিনি। বছর দশেক আগে হঠাত্‍ দলবদল করে যোগ দেন তৃণমূলে। নতুন দলে বেশ মানিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ছাব্বিশে প্রার্থী হিসেবে নবীনের নাম ঘোষণা হতেই দলের অন্দরে বিদ্রোহের সুর!   

নবীনকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নিতে নারাজ তৃণমূলের ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম। তাঁর নেতৃত্বে বিক্ষোভে সামিল হন দলের একাধিক নেতা। এমনকী, ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় নবীন বাগের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও তোলাবাজির অভিযোগ তুলে পোস্টারও পড়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে  খণ্ডঘোষের বাদুলিয়ায় ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে বিধানসভা নির্বাচনে দলের ঘোষিত প্রার্থী নবীন চন্দ্র বাগ এবং আই প্যাকের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে বৈঠক হয়। কিন্তু সমাধান সূত্র মেলেনি।

 বৈঠকে ব্লক সভাপতি অপার্থিব ইসলাম জানিয়ে দেন, কোনওভাবেই নবীন চন্দ্র বাগকে প্রার্থী হিসেবে মানতে রাজি নন তাঁরা। হুঁশিয়ারি দেন, প্রার্থী বদল না সংগঠনগতভাবে নিষ্ক্রিয় থাকবেন তাঁরা। এই পরিস্থিতিতে গোটা বিধানসভা এলাকায় তৃণমূল কর্মীরাও আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছেন। যেকোনও জমায়েতে কান পাতলেই এখন শোনা যাচ্ছে,কার হাতে কটা অঞ্চল, সেই হিসেব।

এদিকে তৃণমূল জেলা নেতৃত্বও অনড়। পূর্ব বর্ধমান জেলা সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'খণ্ডঘোষের ব্লক সভাপতি দাবি করেছিলেন যে  আমরা সব পদ থেকে পদত্যাগ করলাম। কিন্তু আমি জেলা সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বলছি, ব্লক সভাপতি থেকে অন্যান্যরা যারা পদত্যাগের কথা বলেছিল তারা কেউ পদত্যাগ করেনি'। জানিয়ে দিয়েছেন, 'কোনও প্রার্থী বদল হবে না। দল যখন  প্রার্থী ঠিক করে, তখন পারিপার্শ্বিক সমস্ত ব্যাপারটা বিবেচনা করেই করে। রাজ্য নেতৃত্বের সিদ্ধান্ত, বদল হবে না । খণ্ডঘোষের প্রার্থীপদের বদল নিছকই গুজব'।  

এসবের মধ্য়েই প্রচারে নেমে পড়েছেন খণ্ডঘোষে তৃণমূলের ঘোষিত প্রার্থী নবীনচন্দ্র বাগ। তাঁর সাফ কথা, 'সবার যে প্রার্থী পছন্দ হবেই,এমনটা নয়। কারও মনের বাসনা থাকতেই পারে। কিন্তু আমাদের কাছে সিম্বলটাই সব। মাথার উপর মমতা বন্দোপাধ্যায়ের ছায়া সরে গেলেই আর কেউ জিততে পারবেন না। আমার নিজের কোনও ক্যারিশমা নেই'। ব্লক সভাপতির গোষ্ঠীকে বার্তা, 'আসুন আমরা একসাথে কাজ করে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে এই বিধানসভা উপহার দিই'। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

