Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /TMC leader drunk: অফিস টাইমে নেশায় চুর, চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে লুটোপুটি খোদ তৃণমূল প্রধানের! ভাইরাল ভিডিয়ো

TMC leader drunk: অফিস টাইমে নেশায় চুর, চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে 'লুটোপুটি' খোদ তৃণমূল প্রধানের! ভাইরাল ভিডিয়ো

Bankura: অফিস টাইমে গ্রাম পঞ্চায়েতে নিজের কক্ষে মদ্যপ অবস্থায় মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছেন পঞ্চায়েত প্রধান, পরিসেবা নিতে এসে এমন দৃশ্য দেখে হতবাক সাধারণ মানুষ, বিক্ষোভ। রাতে প্রধানকে গাড়িতে তুলে বাড়িতে পৌঁছে দিল পুলিশ 

Written BySoumita Khan
Published: Jun 12, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 12:15 PM IST
TMC leader drunk: অফিস টাইমে নেশায় চুর, চেয়ার ছেড়ে মেঝেতে 'লুটোপুটি' খোদ তৃণমূল প্রধানের! ভাইরাল ভিডিয়ো

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
মাঝরাতে বহুতলে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড! ঘুমন্ত অবস্থায় ঝলসে গেলেন একাধিক, আশঙ্কাজনক ২
delhi fire accident34 min ago
2
west bengal health department1 hr ago
3
Bankura news2 hrs ago
4
Ganga riverfront makeover2 hrs ago
5
Bengal Weather Update2:45 AM IST