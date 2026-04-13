West Bengal Assembly Election 2026: হেভিওয়েট নেতা-সহ দলে দলে যোগদান বিজেপিতে, নির্বাচনের আগে কি জমি হারাচ্ছে তৃণমূল?

West Bengal Assembly Election 2026: হেভিওয়েট নেতা-সহ দলে দলে যোগদান বিজেপিতে, নির্বাচনের আগে কি জমি হারাচ্ছে তৃণমূল?
West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে তৃণমূলের প্রধান এবং তাঁর স্বামী-সহ তার দল-বল নিয়ে শতাধিক পরিবার বিজেপিতে যোগদান। অস্বস্তিতে তৃণমূল। আর্থিক অসুখের অভিযোগ উঠেছিল প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে সাফাই তৃণমূলের। এতে কোনো অসুবিধা হবে না।
প্রদ্যুৎ দাস: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতেই জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়িতে রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে গেল। তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে বড়সড় ফাটল ধরিয়ে বিজেপিতে যোগ দিলেন দোমহনী ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কল্যাণী রায়। তাঁর সঙ্গে তাঁর স্বামী এবং শতাধিক পরিবার শাসকদল ছেড়ে পদ্মশিবিরে নাম লিখিয়েছেন বলে দাবি বিজেপি নেতৃত্বের।
জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি সভাপতি শ্যামল রায় এবং স্থানীয় সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়ের হাত ধরে এই দলবদল ঘটে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী ডালিম রায়-সহ জেলা পর্যায়ের একাধিক নেতা। বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামল রায়ের দাবি, 'তৃণমূলের অপশাসনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কেবল প্রধান নন, তাঁর সঙ্গে পঞ্চায়েত সদস্য এবং কয়েকশো তৃণমূল সমর্থক আজ আমাদের দলে শামিল হয়েছেন। এর ফলে ময়নাগুড়িতে বিজেপির শক্তি বহুগুণ বেড়ে গেল।'
অন্যদিকে, এই দলবদলকে গুরুত্ব দিতে নারাজ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। ময়নাগুড়ি ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাবলু রায় কড়া ভাষায় বিজেপিকে আক্রমণ করে জানান, 'প্রধান এবং তাঁর স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পঞ্চায়েত সদস্য বা কর্মী দল ছাড়েননি। ওই প্রধানের স্বামীর বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠছিল। নিজেদের পিঠ বাঁচাতেই তাঁরা বিজেপিতে গিয়েছেন।' তাঁর দাবি, এতে সংগঠনের কোনো ক্ষতি হবে না।
উল্লেখ্য অন্যদিকে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার হিড়িক। এবার বাঁশপাহাড়ি এলাকার প্রাক্তন অঞ্চল সহ সভাপতি দুলু সরেন সস্ত্রীক কয়েকশ অনুগামী নিয়ে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন। নির্বাচনী রণকৌশলে জনসংযোগই শেষ কথা। আর সেই জনসংযোগের ময়দানে এবার একেবারে ঘরের ছেলের মতো ধরা দিলেন বিনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী প্রণত টুডু। ঝাড়গ্রামের জঙ্গলমহল এলাকায় ভোট প্রচারের পারদ চড়াতে অভিনব মেজাজে দেখা গেল তাঁকে। বিনপুরের ঢেঁকিয়া গ্রামে প্রচারে গিয়ে স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে উৎসবে মেতে ওঠেন প্রণত বাবু। শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, মুন্ডারি সম্প্রদায়ের ঐতিহ্যবাহী পাতা নাচের তালে পা মেলান তিনি। নিজের কাঁধে মাদল তুলে নিয়ে ছন্দের তালে তালে বাজাতে শুরু করেন। প্রার্থীর এই ‘মাটির মানুষ’ সুলভ আচরণে উচ্ছ্বসিত গ্রামের মানুষ।
এদিন বাঁশপাহাড়ি অঞ্চলের পচাপানি, বাঁশপাহাড়ি, চাকাডোবা, ওড়লি, আমলাশোল-সহ একাধিক গ্রামে ম্যারাথন প্রচার করেন বিজেপি প্রার্থী। একসময়ের অভুক্ত জনপদ হিসেবে পরিচিত আমলাশোল। সেখানে গিয়েও মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা শোনেন ডা. প্রণত টুডু। গ্রামবাসীর সঙ্গে মিশে গিয়ে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন যে, তিনি তাঁদেরই ঘরের লোক। রাজনৈতিক মহলের মতে, আদিবাসী ভোটব্যাঙ্ককে কাছে টানতে সাংস্কৃতিক এই মেলবন্ধন বড়সড় হাতিয়ার হতে পারে। মাদল বাজিয়ে এবং নাচের ছন্দে সাধারণ মানুষের মন জয় করার এই চেষ্টা বিনপুরের নির্বাচনী লড়াইয়ে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার।
