/জেলে বসেই হত্যার ছক! নাকাশিপাড়ার কংগ্রেস নেতা খুনে গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

অনুপ দাস: শনিবার বেথুয়াডহরি থেকে ফেরার পথে নাকাশিপাড়ায় দুষ্কৃতীদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর ছেলে আবু সুফিয়ানের। গুলি-বোমা হামলায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুজনের। নিহতের পরিবারের অভিযোগের তির ছিল জুব্বার সেখ স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার দিকে। তাদের দাবি,জুব্বার সেখের অসামাজিক কাজকর্মে বাধা দিচ্ছিলেন আনিসুর। তারই মূল্য চোকাতে হল তাঁকে। সেই ঘটনায় গ্রেফতার করা হল ৩ জনকে।
কারা গ্রেফতার? এখনওপর্য়ন্ত ওই ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে, তৃণমূল নেতা জুব্বার সেখের স্ত্রী ফাতেমা বিবিকে। তিনি হরনগর পঞ্চায়েতের প্রধান। পাশাপাশি গ্রেফতার করা হয়েছে মিঠুন সেখ ও সাহেব আলি মণ্ডলকে। এরা দুজনই তৃণমূল সমর্থক। সাহেব কৃষ্ণনগর আদালতের ল ক্লার্ক। পুলিস অভিযুক্তদের ১০ দিনের হেফাজতের আবেদন করে। আদালত ৯ দিনের হেফাজত দিয়েছে।
নাকাশিপাড়ার ওই কংগ্রেস নেতার হত্যার ঘটনা নিয়ে আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের লোকেরা মেরেছে। আমরা সবাইকে আইনের শাসন দিচ্ছি। তামান্নার ক্ষেত্রেও দিয়েছি। ওখানে জুব্বার সেখ জেলে রয়েছে। জেল থেকে মারিয়েছে। প্রাথমিকভাবে এসপি এটাই জানিয়েছে। জুব্বার সেখের স্ত্রী অ্যারেস্ট হয়েছে। তিনি তৃণমূলের প্রধান। খুনের রাজনীতি তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া, ওই লম্পটগুলো যারা ওই আমার কাছে যে দুবার হেরেছে তার সঙ্গে যারা রয়েছে তারা ছাড়া ওই ধরনের কেউ নোংরা রাজনীতি করতে পারে না।
কংগ্রেস নেতার মৃত্যুতে অধীর চৌধুরী আজ সোশ্যাল মিডিয়ার এক পোস্টে জানান, নদিয়ার কংগ্রেস নেতা আনিসুর রহমান ও তাঁর পুত্রের হত্যার তীব্রতম ভাষায় নিন্দা ও ধিক্কার জানাই। ভয় আউট, ভরসা ইন-এর স্লোগান দিয়ে ক্ষমতায় এসেছে এই সরকার। সেখানে স্বাধীনতা দিবসের দিনে এমন জঘন্য ঘটনা মানুষের নিরাপত্তা ও স্বাধীন ভাবে রাজনীতি করার অধিকার নিয়ে একাধিক প্রশ্ন তুলে দেয়। এই কঠিন সময় কংগ্রেস শোকাহত পরিবারের পাশে আছি।
উল্লেখ্য, গতকাল রাতে বেথুয়াডহরি থেকে বাবা ও ছেলে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে নাকাশিপাড়ার নাগাদি এলাকায় একটি আন্ডারপাসে তাদের ঘিরে ধরে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। তারপর তাদের ধারাল অস্ত্র দিতে কোপায়। নিহতের পরিবারের অভিযোগ যার দিকে সেই জুব্বার সেখ এখন জেলে। তার পরেও তাঁদের দাবি জুব্বারের সাকরেদরাই ওই ভয়ংকর ঘটনা ঘটিয়েছে। কারণ জুব্বারের কাজে বাধা দিতেন এই আনিসুর রহমান।
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