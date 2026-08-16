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জেলে বসেই হত্যার ছক! নাকাশিপাড়ার কংগ্রেস নেতা খুনে গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

Nakashipara Congress Leader Death: কাশিপাড়ার ওই কংগ্রেস নেতার হত্যার ঘটনা নিয়ে আজ নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তৃণমূলের লোকেরা মেরেছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 16, 2026, 05:04 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:04 PM IST
জেলে বসেই হত্যার ছক! নাকাশিপাড়ার কংগ্রেস নেতা খুনে গ্রেফতার তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধান

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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