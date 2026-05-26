/Kakoli Ghosh Dastidar: কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির কাকলি ঘোষ দস্তিদার, বৈঠকে রয়েছেন কয়েকজন তৃণমূল বিধায়কও

Kakoli Ghosh Dastidar: কয়েকদিন আগেই কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই জায়গায় আনা হয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে
কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: ভোটে দলের শোচনীয় পরাজয়ের পরই দলীয় নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুলেছিলেন তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বলেছিলেন, ভুঁইফোঁড় সংস্থার বদলে দলের পুরনো নিষ্ঠাবান কর্মীদের নিয়ে চলতে। ওই মন্তব্যের পরই জেলা সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এবার মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে হাজির তৃণমূল সাংসদ। এনিয়ে এবার রাজনৈতিক জল্পনা ছড়াচ্ছে রাজ্য রাজনীতিতে।
হাল আমলে বেনজির ঘটনা। কল্যাণীতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর বৈঠকে হাজির তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। তিন জেলা নিয়ে বৈঠক করছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখানেই চলে গেলেন কাকলি। এনিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়ে তৃণণূল সাংসদ বলেন, প্রশাসনটা সবার। প্রশাসনিক বৈঠকে চিরকালই আমরা আসি।
কয়েকদিন আগেই কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে সংসদীয় দলের মুখ্য সচেতকের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সেই জায়গায় আনা হয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পদ হারিয়ে তিনি বলেছেন, দলের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার পেলাম। পাশাপাশি তাঁর আরও কিছু মন্তব্য দলে উষ্মা ছড়িয়েছে। এরকমই আবহে উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি ও নদিয়ার প্রশাসনিক বৈঠকে পৌঁছে গেলেন কাকলি। ওই বৈঠকে ডাকা হয়েছে প্রশাসনিক শীর্ষ আধিকারিক, বিধায়ক ও সাংসদদের। কাকালির পাশাপাশি তৃণমূলের বেশ কয়েকজন বিধায়কও মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনিক বৈঠকে যোগ দিয়েছেন। ছিলেন দেগঙ্গার তৃণমূল বিধায়ক আনিসুর রহমান, স্বরূপনগরের বিনা মণ্ডল এবং হাড়োয়ার বিধায়ক আব্দুল মাতিন। সবাই বলছেন প্রশাসনিক বৈঠক সবার। কিন্তু এরকম দৃশ্য অতীতে দেখা যায়নি। তবে তার পরেই এনিয়ে জল্পনার অন্ত নেই।
উল্লেখ্য, মুখ্য়মন্ত্রী হওয়ার পরপরই শুভেন্দু অধিকারী বলেছিলেন, জেলার প্রশাসনিক বৈঠকে ডাকা হবে বিরোধী দলের প্রতিনিধিদেরও ডাকা হবে। তারই প্রতিফলন দেখা গেল কল্যাণীর বৈঠকে।
মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে কাকলির উপস্থিতি নিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র তন্ময় ঘোষ বলেন, বেনজির হিসেবে বিষয়টি দেখি না। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক ডেকেছেন, সেখানে সাংসদ আমন্ত্রিত হন তাহলে তিনি যেতেই পারেন। সেটা রাজনৈতিক সৌজন্য। কিন্তু আমরা ২-৩টি প্রশ্ন রয়েছে। কিছুদিন আগেই কাকলিদি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন উনি ১৯৮৪ সাল থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রয়েছেন। কী বলতে চয়েছিলেন তা উনিই বলতে পারবেন। দল যখন হেরে গিয়েছে তখন দলের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। এই কাকলিদি কোনও একটি টিভি শোতে শাসক দলের মাননীয় মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল সম্পর্কে কী মন্তব্য করেছিলেন? তখন তাঁর সৌজন্য কোথায় ছিল? আজ কেন সৌজন্যের রাজনীতির কথা মনে পড়ল?
কাকলি ঘোষ দস্তিদারের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে যে জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে রাজনৈতিক বিশ্লেষক শুভময় মৈত্র বলেন, এই ঘটনাকে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে। একটি হল সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রশাসনিক অংশ। প্রথমত, দুটি দলের দুজন জিতেছেন বলে তাঁরা প্রশাসনিক বৈঠক করতে পারবেন না এমনটা হতেই পারে না। কেন্দ্র বিজেপি ছিল, এখানে তৃণমূল। এদের মধ্যে অসহযোগিতার কারণেই রাজ্যটার এই অবস্থা। প্রশাসনিক বৈঠকে তৃণমূলের একজন সাংসদ গিয়েছেন, এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বেনজির কিছু নয়। দ্বিতীয় বিষয়টি হল তৃণমূল-বিজেপির যাতায়াত। এখন বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। তৃণমূলের কিছু লোক বিজেপিতে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। এনিয়ে আলোচনা থাকবেই।
