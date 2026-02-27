English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • TMC Rajya Sabha Candidates: রাজ্যসভায় তৃণমূলের ৪ প্রার্থী নিয়ে বড় আপডেট, যাচ্ছেন এঁরাই...

Rajya Sabha Election 2026: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রার্থী মনোনয়ন নিয়ে রাজনৈতিক মহলে পারদ চড়ছে। রাজ্যসভার প্রার্থী চয়নে তৃণমূলের মাস্টারস্ট্রোক! সুব্রত বক্সীর পাশাপাশি তালিকায় রয়েছেন এক সাংবাদিক ও অধ্যাপিকাও। 

সৌমিতা মুখোপাধ্যায় | Updated By: Feb 27, 2026, 04:32 PM IST
প্রবীর চক্রবর্তী: লোকসভা ভোটের আবহের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যসভার খালি হওয়া আসনগুলি নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে জল্পনা তুঙ্গে। প্রার্থী তালিকায় কারা জায়গা পাবেন, তা নিয়ে ইতোমধ্যেই নবান্ন ও কালীঘাটে দফায় দফায় আলোচনা চলছে। অভিজ্ঞ মুখের পাশাপাশি এবার নতুন মুখ এবং অন্যান্য পেশার কিছু ব্যক্তিত্বদের রাজ্যসভায় পাঠাতে চলেছে জোড়াফুল শিবির, এমনটাই সূত্রের খবর।

তৃণমূলের অন্দরের খবর, দলের অন্যতম স্তম্ভ এবং অভিজ্ঞ সাংসদ সুব্রত বক্সীকে ফের রাজ্যসভায় পাঠাতে চলেছে দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের এই সৈনিকের সাংগঠনিক দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার ওপর শীর্ষ নেতৃত্ব পূর্ণ আস্থা রাখছে। এবার বড় চমক হিসেবে উঠে আসছে সংবাদমাধ্যমের পরিচিত এক সাংবাদিকের নাম। সূত্রের খবর, ওই সাংবাদিকের নাম নিয়ে দলের অন্দরে ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, সামাজিক ও পেশাগত ভারসাম্য বজায় রাখতে উত্তর কলকাতার এক বিশিষ্ট আইনজীবীর নামও গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করা হচ্ছে।

সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবার প্রার্থী তালিকায় এক মুসলিম অধ্যাপিকার নাম নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। জানা গিয়েছে, তিনি রাজ্যের একটি স্বনামধন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের প্রধান। মেধা ও সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্ব— এই দুই মাপকাঠিতেই তাঁর নাম তালিকার সামনের সারিতে রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এখনও সরকারিভাবে কোনো নাম ঘোষণা করা না হলেও, অভিজ্ঞ সুব্রত বক্সীর সঙ্গে সাংবাদিক, আইনজীবী ও শিক্ষাবিদদের এই সমন্বয় রাজ্যসভায় তৃণমূলের লড়াইকে আরও জোরদার করবে, এমনই ধারণা রাজনৈতিক মহলের।

Soumita Mukherjee

ইংরেজিতে মাস্টার্স, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতার ছাত্রী। বিনোদনের খবর করা নেহাত বিনোদন নয়, গত ১৪ বছরের সাংবাদিক জীবনে তা প্রতিষ্ঠা করেছেন।তারকাদের প্রশ্ন করাতেই সাবলীল। ভোট কভারেজ থেকে দেশ-বিদেশের সব রকমের খবর, ফিল্ড রিপোর্টিং থেকে ভয়েস ওভার, কপি লেখা থেকে ইভেন্ট-- সর্বমুখিন, সর্বত্রগামী।

TMC Rajya Sabha ListSubrata BakshiMamata BanerjeeRajya Sabha Election 2026
