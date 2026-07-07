'সায়নীদিদি গদ্দার'! বারুইপুরে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' সাংসদ

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'গদ্দার'! বারুইপুরে গিয়ে এবার বিক্ষোভের তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' সায়নী ঘোষ। নির্যাতিতার বাড়িতে তাঁকে ঢুকতেও দেওয়া হচ্ছিল না বলে অভিযোগ। বেশ কিছুক্ষণ বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় যাদবপুরের সাংসদকে।
ডেস্টিনেশন বারুইপুর। নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগে উত্তাল গোটা রাজ্য। গত কয়েকদিন ধরেই নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে আসছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা। গতকাল সোমবাম যেমন, বারুইপুরে গিয়েছিলেন কালীঘাট তৃণমূলের নেতারা। এদিন বারুইপুরে গিয়ে নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করল ঋত শিবির।
ঘটনার পর কেটে দিয়েছে ২ দিন। আজ, মঙ্গলবার সায়নী বারুইপুরে পৌঁছতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্লোগান ওঠে, 'সায়নীদিদি গদ্দার'। যাদবপুরের সাংসদ সায়নী। বারুইপুর তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যেই পড়ে।
নির্যাতিতার পরিবারের সঙ্গে দেখা করার পর সায়নী বলেন, 'এই ঘটনায় সামনে চারজন রয়েছে বলে যে চার জনই রয়েছে, তেমনটা নাও হতে পারে। এর পিছনে বৃহত্তর নেক্সাসও থাকতে পারে। এর পিছনে র্যাকেট রয়েছে। এর আগেও একাধিক অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু পুলিশ আগের সরকারের ক্ষেত্রে অনেকটা রিল্যাকট্যান্স ছিল। এখানে দোষীরা গ্রেফতার হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আবেদন করব, উনি যথেষ্ট সচেতন'।
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