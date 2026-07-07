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'সায়নীদিদি গদ্দার'! বারুইপুরে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' সাংসদ

Saayani Ghosh:   ঘটনার পর কেটে দিয়েছে ২ দিন। আজ, মঙ্গলবার সায়নী বারুইপুরে পৌঁছতে ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা। স্লোগান ওঠে, 'সায়নীদিদি গদ্দার'। যাদবপুরের সাংসদ সায়নী। বারুইপুর তাঁর লোকসভা কেন্দ্রের 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 07, 2026, 06:33 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:33 PM IST
'সায়নীদিদি গদ্দার'! বারুইপুরে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূলের 'বিদ্রোহী' সাংসদ
Image Credit: বারুইপুরে বিক্ষোভের মুখে সায়নীSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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