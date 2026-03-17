TMC Candidate List 2026: 'নির্বাচনেই বুঝিয়ে দেব', টিকিট না পেয়ে এবার নির্দল প্রার্থী তৃণমূল বিধায়ক? শোরগোল

English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. Advertise with us. CAREERS.
  • খবর
  • রাজ্য
TMC Candidate List 2026: 'নির্বাচনেই বুঝিয়ে দেব', টিকিট না পেয়ে এবার নির্দল প্রার্থী তৃণমূল বিধায়ক? শোরগোল

TMC Candidate List 2026: একুশে জিতেও ছাব্বিশে টিকিট পেলেন না ফরাক্কায় বিদায়ী বিধায়ক মণিরুল ইসলাম। তাঁর বদলে এবার ফরাক্কায় তৃণমূল প্রার্থী সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলাম।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 17, 2026, 11:34 PM IST
টিকিট না পেয়ে এবার নির্দল প্রার্থী তৃণমূল বিধায়ক?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাব্বিশে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হতেই তৃণমূলে 'বিদ্রোহ'। টিকিট না পেয়ে এবার মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। এমনকী, সামশেরগঞ্জে কেন্দ্রেও নাকি তাঁর পরিবারের এক সদস্যই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন!

Add Zee News as a Preferred Source

একুশে বিধানসভা ভোটে প্রথমবার ঘাসফুলে ফোটে ফরাক্কায়। তৃণমূলের টিকিটে জিতে বিধায়ক হন মনিরুল ইসলাম। পাঁচ বছর বাদে সেই মণিরুলের নামই প্রার্থীতালিকা থেকে বাদ। তাঁর বদলে এবার ফরাক্কায় তৃণমূল প্রার্থী সামশেরগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক আমিরুল ইসলাম। তিনি  জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা আইএনটিটিইউসির সভাপতিও।

SIR আন্দোলনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠেছিল ফরাক্কা। ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছিল বিডিও অফিসের। সেই ঘটনার নাম জড়িয়েছিল ফরাক্কার বিধায়ক মণিরুলের। তাঁর দাবি, 'ফরাক্কা বিধানসভা কেন্দ্রে বেছে বেছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নাম এসআইআর পর্বে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছিল। আমি তার প্রতিবাদে আন্দোলন করতে গিয়েছিলাম। সেটা হয়তো দল ভালভাবে নেয়নি। তাই আমাকে 'বলির পাঁঠা' করা হল। ফরাক্কাবাসীদের ভোটাধিকার বাঁচাতে গিয়ে আমি 'বলির পাঁঠা' হয়ে গেলাম'। বলেন, 'তৃণমূল দল আমাকে টিকিট না দিলেও বিধানসভা নির্বাচনে লড়ার সিদ্ধান্ত তৃণমূলের বিরুদ্ধে আমার এক প্রতিবাদ। আমার পাশে ফরাক্কার বেশিরভাগ মানুষ যে রয়েছে তা এই নির্বাচনেই বুঝিয়ে দেব'।

এদিকে পূর্ব বর্ধমানের খণ্ডঘোষেও প্রার্থী-অসন্তোষ। এই কেন্দ্রেও এবার প্রার্থী বদল করেছে তৃণমূল। টিকিটে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর নাম ঘোষণা হতেই পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি-সহ একঝাঁক নেতা। তাঁর সাফ কথা, 'খন্ডঘোষ বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী নবীন বাগকে প্রার্থী মানব না'। এমনকী, আগামীকাল বুধবার দলের জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ বিশ্বনাথ রায়ও পদত্যাগ করতে পারেন বলে খবর। 

এর আগে, দুপুরে কালীঘাটে বাড়ি থেকে ২৯১ আসনে তৃণমূল প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।  তালিকায় থেকে বাদ পড়েছেন ৭৪ বিধায়ক। কেন্দ্র বদলে গিয়েছে ১৫ জনের।

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল) 

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
West Bengal Assembly Election 2026TMC Candidate List 2026:farakka
পরবর্তী
খবর

West Bengal Assembly Election 2026 Opinion Polls: বাংলায় এই প্রথম AI জনমত সমীক্ষা: বাংলায় সবুজ সুনামি নাকি গেরুয়া আবির? শেষ কথা জানিয়ে দিল ইলন মাস্কের গ্রক
