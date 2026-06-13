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TMC leader Death: ভয় না অন্য কিছু? বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ তৃণমূলের দাপুটে মুখের! 'প্রিয় নেতা'কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ এলাকা

Siliguri TMC Leader Death: আত্মঘাতী হলেন শিলিগুড়ির দাপুটে তৃণমূল নেতা আইনুল হক। শনিবার ভোরে ফাঁসিদেওয়ার নিজের ঘর থেকে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিস। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদে কর্মরত ছিলেন। রাজ্যজুড়ে শাসকদলের প্রতি জনরোষের আবহেও এই জনপ্রিয় নেতার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 13, 2026, 12:50 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:53 PM IST
TMC leader Death: ভয় না অন্য কিছু? বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ তৃণমূলের দাপুটে মুখের! 'প্রিয় নেতা'কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ এলাকা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ তৃণমূলের দাপুটে মুখের! 'প্রিয় নেতা'কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ এলাকা
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