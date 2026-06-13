TMC leader Death: ভয় না অন্য কিছু? বাড়িতেই চরম পদক্ষেপ তৃণমূলের দাপুটে মুখের! 'প্রিয় নেতা'কে হারিয়ে শোকস্তব্ধ এলাকা

নারায়ণ সিংহ রায়: বিধানসভা-লোকসভা, তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ছে তৃণমূল। দলের একাংশের বেশি বিদ্রোহী। রাজ্যজুড়ে দিকে দিকে তৃণমূল নেতা, কাউন্সিলর থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান, কর্মীকে ভয়ংকর ভয়ংকর অভিযোগে গ্রেফতার করা হচ্ছে। জনতার ক্ষোভের মুখে পড়ছেন জয়ী বিধায়ক থেকে নেতা-কর্মীরা। ডিম বৃষ্টি, চোর স্লোগানের মুখে তৃণমূল। এই আবহেই এক ভিন্ন ছবি দেখা গেল এই জেলায়। প্রিয় তৃণমূল নেতাকে হারিয়ে চোখে জল এলাকাবাসীর। শনিবার সকালে বাড়িতেই আত্মঘাতী তৃণমূলের দাপুটে নেতা তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ। নিজের ঘরেই ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূলের দাপুটে নেতা আইনুল হক। ফাঁসিদেওয়া এলাকায় একডাকেই সকলে চিনতেন এই দাপুটে তৃণমূল নেতাকে। রবিবার ভোরে নিজের শোওয়ার ঘর থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। আত্মঘাতী তৃণমূল নেতার নাম আইনুল হক।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আইনুল হক ফাঁসিদেওয়ার রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন। তিনি ফাঁসিদেওয়া বাঁশগাও গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান এবং ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ পদের দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন।
পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে, সম্প্রতি স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে বেশ কিছুদিন ধরে অসুস্থতায় ভুগছিলেন তিনি। পুলিসের প্রাথমিক অনুমান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে প্রবল মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন এই তৃণমূল নেতা। আর সেই মানসিক চাপের জেরেই তিনি চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।
এদিন সকালে ঘটনার খবর জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক এবং স্থানীয় বাসিন্দারা ভিড় জমান তাঁর বাড়ির সামনে। প্রিয় নেতার এমন আকস্মিক মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকস্তব্ধ পরিবেশ।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিস। ঘর থেকে আইনুল হকের মৃতদেহ উদ্ধার করে প্রথমে ফাঁসিদেওয়া হাসপাতালে পাঠানো হয়। এরপর সেখান থেকে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এটি শুধুই মানসিক অবসাদজনিত কারণে আত্মহনন নাকি এর পেছনে অন্য কোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত সমস্যা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে ইতিমধ্যে তদন্ত শুরু করেছে ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিস।
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