'আমাদের ভোট ফেরত দিন', মমতাকে দেখে ভোট দিয়েছিলাম, ঋতশিবিরকে নয়!

পার্থ চৌধুরী: ‘প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে ভোট দিয়েছিলাম'। বিধায়ক শিবির বদল করার পর এবার সেই ভোট ফেরত চান তৃণমূল সমর্থক দম্পতি! তাঁদের আর্জি, 'আমাদের ভোট দুটি বাদ দিয়ে বিধায়কের প্রাপ্ত ভোট গণনা করা হোক'। ঘটনায় রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে বর্ধমান উত্তর বিধানসভাকেন্দ্রে।
বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বাসিন্দা সন্দীপ ভট্টাচার্য ও তাঁর স্ত্রী রুপালি। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টে ওই দম্পতি জানিয়েছেন, 'বিগত ২৯/০৪/২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভোটের নির্বাচন উপলক্ষ্যে আমাদের মহামূল্য়বান ভোট দুটি মাননীয়া প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখে প্রদান করেছিলাম। সেই ভোটের প্রেক্ষিতে বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী নিশীথ কুমাক মালিক বিজয়ী হয়েছিলেন'।
ওই দম্পতির আরও বক্তব্য, 'বিগত ২৩/০৪/২০২৬ তারিখে মিডিয়া মারফত্ জানতে পারি, বর্ধমান উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে পুনর্গণনা করা হবে'। তাঁদের আবেদন, 'বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলা দলে নেই, তাই আমাদের ভোট দুটি বাদ দিয়ে নিশীথ কুমার মালিককে প্রদেয় ভোট গণনা করা হোক'।
হঠাত্ কেন এমন পোস্ট? সন্দীপের সাফ কথা, 'নিশীথ মালিক তিন বারের বিধায়ক। তিনি শুধু নিজের কথা ভাবলেন, কর্মীদের কথা ভাবলেন না। আমরা সবাই দেখছি, ভোটের পরে কী ভাবে তৃণমূল কর্মীদের উপরে অত্যাচার চলছে। তিনি (নিশীথ) নিজের পিট বাঁচাতে ব্যস্ত। এসআইআরের প্রতিবাদে আমার স্ত্রী দিল্লি গিয়েছিল। ভোটের পরে আমাকে মারধর করা হয়েছে। আমাদের দু’জনকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে। মঙ্গলবার জামিন পেয়েছি। আমাদের মতো অনেকের ভোট নিয়ে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছেন নিশীথ। যদি আইনে সংস্থান থাকে আমাদের ভোট ফেরত দেওয়া হোক'।
রূপালি বলেন, 'তিনি(বিধায়ক) কর্মীদের পাশে নেই। মানুষ মারা যাচ্ছে, হেনস্থা হচ্ছে। তবুও তিনি কোথাও নেই। তাই ভোট ফেরত চাইছি আমরা'। দেশের সংবিধান বা জনপ্রতিনিধিত্বে আইনে অবশ্য ভোট ফেরত দেওয়ার বিধান নেই। তবে দম্পতির পোস্টে জনৈতিক মহলের একাংশে মতে, ঋতব্রত-শিবিরের বিরুদ্ধে সাধারণ তৃণমূল কর্মীদের জমে থাকা ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটেছে এভাবেই। বর্ধমান উত্তরের বিধায়ক নিশীথ মালিক বলেন,'আমি ওঁকে চিনি না। কাকে আবেদন করেছেন, সেটাও স্পষ্ট নয়'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)