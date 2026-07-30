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'আমাদের ভোট ফেরত দিন', মমতাকে দেখে ভোট দিয়েছিলাম, ঋতশিবিরকে নয়!

votes returned demand:  'বর্ধমান উত্তর কেন্দ্রের বিধায়ক নিশীথ কুমার মালিক যেহেতু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলা দলে নেই, তাই আমাদের ভোট দুটি বাদ দিয়ে নিশীথ কুমার মালিককে প্রদেয় ভোট গণনা করা হোক'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 30, 2026, 07:16 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:16 PM IST
'আমাদের ভোট ফেরত দিন', মমতাকে দেখে ভোট দিয়েছিলাম, ঋতশিবিরকে নয়!
Image Credit: ভোট ফেরতের আবেদন তৃণমূল সমর্থক দম্পতির!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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