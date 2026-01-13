SIR in Bengal: গাড়ি বোঝাই SIR-এর ৭ নম্বর 'আপত্তি ফর্ম', তাড়া করে ধরল তৃণমূল কর্মীরা

SIR in Bengal: গাড়ি বোঝাই SIR-এর ৭ নম্বর 'আপত্তি ফর্ম', তাড়া করে ধরল তৃণমূল কর্মীরা
SIR in Bengal: এসআইআর এ কোনো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য অথবা কোনো ভোটারের তথ্য সংক্রান্ত আপত্তি জনানোর জন্য ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম জমা করার কথা
মৃত্যুঞ্জয় দাস: এসআইআর এর ৭ নম্বর 'আপত্তি ফর্ম' বোঝাই গাড়ি আটক করে পুলিসের হাতে তুলে দিলেন তৃণমূল কর্মীরা। মঙ্গলবার দুপুরে বাঁকুড়ার তালডাংরা এলাকা থেকে খাতড়া গামী একটি গাড়িকে অনুসরণ করে খাতড়া সিনেমা রোড এলাকায় গাড়িটিকে আটক করা হয়। তারপর সেটি পুলিসের হাতে তুলে দেন একদল তৃণমূল কর্মী।
ঘটনার পরেই খাতড়া থানায় হাজির হন রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি-সহ তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। তৃণমূলের দাবি বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতেই এত বিপুল সংখ্যক ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম জমা দিতে নিয়ে যাচ্ছিল বিজেপি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে খাতড়া থানার পুলিস।
এসআইআর এ কোনো ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার জন্য অথবা কোনো ভোটারের তথ্য সংক্রান্ত আপত্তি জনানোর জন্য ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম জমা করার কথা সংশ্লিষ্ট বুথের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিএলএ-টু দের । জানা গেছে একজন বিএলএ-টু সর্বাধিক ১০ টি আপত্তি ফর্ম জমা করতে পারেন।
তৃণমূলের দাবি, আজ একটি গাড়িতে করে বাঁকুড়ার তালডাংরা থেকে কয়েকশো ৭ নম্বর আপত্তি ফর্ম নিয়ে বিজেপি কর্মীরা খাতড়া মহকুমা শাসকের দফতরের উদ্যেশ্যে রওনা দিয়েছিল। বিষয়টি নজরে পড়তেই গাড়িটিকে ধাওয়া করতে শুরু করে তালডাংরার বেশ কিছু তৃণমূল কর্মী। খাতড়া সিনেমা রোডের কাছে ওই তৃণমূল কর্মীরা গাড়িটিকে ধরে ফেলে। পরে গাড়িটিকে তুলে দেওয়া হয় খাতড়া পুলিসের হাতে। গাড়িটিতে কয়েকশো ৭ নম্বর ফর্ম ছিল বলে জানা গেছে।
এদিকে ঘটনার পরই খাতড়া থানায় হাজির হন তৃনমূলের বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তারাশঙ্কর রায় ও রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। তৃণমূলের তরফে দাবি করা হয়েছে এলাকার বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দিতে এভাবেই বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে শয়ে শয়ে ৭ নম্বর ফর্ম পূরণ করে বিজেপি নেতারা সেগুলি নিয়ে যাচ্ছিল জমা করার উদ্যেশ্যে।
বিজেপি তাদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বিজেপির দাবি, তৃণমূলের তরফে আপত্তি ফর্ম জমা দেওয়ার ক্ষেত্রে সর্বত্র বাধা দেওয়া হচ্ছে। সেজন্যে তালডাংরা এলাকার বিজেপির বেশ কিছু দলীয় বিএলএ-টু এর ফর্ম একত্রে জড়ো করে তা জমা দিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তৃণমূল রাস্তায় গাড়ির উপর হামলা চালিয়ে ফর্মগুলি ছিনতাই করার পাশাপাশি ওই গাড়িতে থাকা বিজেপি কর্মীদের বেধড়ক মারধর করেছে।
