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TMC থেকে দলে দলে কংগ্রেসে! চমকে দেওয়া রাজনৈতিক উলটপুরাণে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ এক লপ্তে ৫০...

TMC Supporters Join Congress: তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ ৫০ জন ভোটারের। ঘটনাটি মেটেলি ব্লকের। উত্তরবঙ্গেও চলছে কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ কৌশল? মালদা ও মুর্শিদাবাদের বাইরেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, যেমন-- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে নিজেদের পুরনো রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করতে প্রদেশ কংগ্রেস জোরদার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে আগেই জানা গিয়েছিল।

Written BySoumitra Sen
Published: Sep 14, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:57 AM IST
TMC থেকে দলে দলে কংগ্রেসে! চমকে দেওয়া রাজনৈতিক উলটপুরাণে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ এক লপ্তে ৫০...
Image Credit: প্রতীকী ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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