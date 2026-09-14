/TMC থেকে দলে দলে কংগ্রেসে! চমকে দেওয়া রাজনৈতিক উলটপুরাণে তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ এক লপ্তে ৫০...

অরূপ বসাক: রাজ্যে চলছে কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ-পর্ব? হ্যাঁ, বিভিন্ন দিকেই সেই প্রমাণ মিলছে। যেমন, উত্তরবঙ্গেও চলছে কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ পর্ব! সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগদান করলেন মেটেলি ব্লকের ৫০ জন। মালদা ও মুর্শিদাবাদের বাইরেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, যেমন-- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে নিজেদের পুরনো রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করতে প্রদেশ কংগ্রেস জোরদার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলে আগেই জানা গিয়েছিল। আস্তে আস্তে তারই প্রমাণ মিলছে।
তৃণমূল থেকে কংগ্রেসে
মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরা জহিরুল পাড়া এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিলেন ১৪টি পরিবারের প্রায় ৫০ জন ভোটার। কংগ্রেসের উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। উপস্থিত ছিলেন যুব কংগ্রেসের মাটিয়ালি ব্লক সভাপতি কুরবান শেখ, ব্লক কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ফরিদুল ইসলাম, কোষাধ্যক্ষ রাজু ব্যানার্জি, অঞ্চল সভাপতি ইসমাইল শেখ ও অনিকেত রায়-সহ অন্যান্য নেতারা।
যোগদান কর্মসূচি চলবে?
কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবি, বাম আমলে ওই এলাকায় কংগ্রেসের সংগঠন শক্তিশালী ছিল। পরবর্তীতে তৃণমূল সরকারের সময় এলাকার বহু মানুষ তৃণমূলে যোগ দেন। বর্তমানে তাঁরা ফের কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন। এলাকার বাসিন্দা নবী আলম ও মামুন আক্তারের নেতৃত্বে এই যোগদান সভা হয় বলে জানিয়েছে কংগ্রেস। কুরবান শেখের দাবি, বিজেপি সরকারের আমলে কর্মসংস্থান কমেছে এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়েছে। বিজেপি ধর্মীয় রাজনীতি করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। আগামী দিনেও যোগদান কর্মসূচি চলবে বলে জানান কুরবান।
তৃণমূল নেতাদের কংগ্রেসে যোগদান
জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের তৃণমূল নেতাদের কংগ্রেসে যোগদান ঘটেছে। শিলিগুড়িতে আয়োজিত এক রাজনৈতিক কর্মসূচিতে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ও কর্মী আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। জলপাইগুড়ি জেলা যুব তৃণমূলের প্রাক্তন সভাপতি এবং ময়নাগুড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রাক্তন প্রার্থী রামমোহন রায় তৃণমূলে যোগ দেন। নকুল সোনার ও পুলিন গোলদারের মতো উত্তরবঙ্গের প্রভাবশালী তৃণমূল নেতারাও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল থেকেও কংগ্রেসে যোগদান ঘটেছে। তৃণমূলের পাশাপাশি আম আদমি পার্টি এবং অন্যান্য বেশ কিছু সামাজিক ও স্থানীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরাও কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন সাম্প্রতিক কালে। এই সব ঘটনায় সামগ্রিক ভাবে কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়া: এই দলবদলের ফলে উত্তরবঙ্গে দলীয় সংগঠন নতুন গতি পাবে।
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট
উত্তরবঙ্গে কংগ্রেসের পুনর্জাগরণ পর্ব চলছেই। বদলের বাংলায় মালদা ও মুর্শিদাবাদের বাইরেও উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে, যেমন-- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে নিজেদের পুরনো রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধার করতে প্রদেশ কংগ্রেস জোরদার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রসঙ্গত কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান এবং ৫ জন কাউন্সিলর সম্প্রতি তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ায় পুরসভার শাসনভার কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। তৃণমূলের ভেতরের সাংগঠনিক অসন্তোষই এই দলবদলের প্রধান কারণ হিসেবে উঠে আসে। চা-বাগান ও স্থানীয় অঞ্চলের অসন্তোষও রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ির চা-বাগান অঞ্চল এবং গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় নেতৃত্ব ও পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে বিরোধীরা নিজেদের সংগঠন নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করছে।
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