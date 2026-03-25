Mamata Banerjee SIR controversy: মমতার বিরাট ঘোষণা: SIR-এ যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, আমরা বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Mar 25, 2026, 04:26 PM IST
উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'শোনা যাচ্ছে, ২৭ লক্ষের মধ্য়ে ৮ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছে'। উত্তরবঙ্গে ভোটের প্রচার গিয়ে SIR নিয়ে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'যাঁদের নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের জন্য আমরা ক্যাম্প করব। বিনা পয়সায় আইনজীবী দেব। আপনাদের শুধু দরখাস্ত করতে হবে'। 

মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির জনসভায় ফের SIR-তোপ মমতার। তৃণমূলনেত্রী বলেন, ‘SIR-র জন্য কত লাইন দিতে হয়েছে? কত আদিবাসীর নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে? রাজবংশী, বাঙালিদেরও সরিয়ে দিয়েছে। সেই বিজেপি ভোট চাইছে? এটা কি বিজেপির জমিদারি? না, এটা আমাদের জমিদারি, জনতার জমিদারি'। তাঁর সাফ কথা, 'এত দিন কাটানোর পর এখন পরীক্ষা দিতে হবে এই দেশের নাগরিক কি না? ওদের লজ্জা হওয়া উচিত। আদিবাসী, রাজবংশীদের বেছে বেছে নোটিস দিয়েছে। এর পরে এনআরসি করবে। ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠিয়ে দেবে। আমি থাকতে তা কখনও হবে না'।

মমতা জানান, 'রাতে হঠাত্‍ দেখি আমার নামও সন্দেহের তালিকায়'। স্পষ্ট বার্তা, 'হঠাৎ করে কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে সকলের নাম মুছে গেল! এখন বলছে হ্যাকিং হয়েছে। হ্যাকিং করেছ না বজ্জাতি করছ, মানুষকে জানাও। আমি রাস্তা থেকে সুপ্রিম কোর্ট লড়াই করেছি। লড়ে যাব। ছাড়ব না।  এখনও অতিরিক্ত তালিকা টাঙায়নি'। বলেন, 'আমি নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও এই প্রথম না জানিয়ে সব অফিসারকে বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাদ্য দেবে কে? ঝড় হলে সুরক্ষা দেবে কে? অপদার্থের দল! ওরা জানে না, আমি ভাঙি তবু মচকাই না'।

মমতার কথায়, 'SIR-র বদলা একটা করে ভোট। আমি কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সম্মান করি। কিন্তু আমি দেখেছি, বাঁকুড়ায় ওরা বিজেপির পতাকা নিয়ে যাচ্ছিল। কোনও দিন যা হয়নি, তা হচ্ছে'। বলেন, 'মা-বোনেরা ভোটের দিন সকাল থেকে বুথ পাহারা দিন। পাঁচ বছরের জন্য যদি শান্তি চান, এক দিনের জন্য পাহারা চাই। যাতে দিল্লির লোকজন এসে ছাপ্পা না দিতে পারে। ভয় দেখালে ঘরে যা আছে তা নিয়ে বেরোবেন। আপনারা তো রান্নাবান্না করেন, আমাকে আর বেশি বলতে হবে না'।

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

