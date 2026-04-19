Mamata Banerjee I-PAC controversy: ওরা আমাদের দলে যোগ দেবে, ওদের চাকরি দেব: I-PAC কাণ্ডে সরব মমতা
Mamata Banerjee I-PAC controversy: 'আপনাদের এই চক্রান্ত মেনে নেব না। আর কত অত্যাচার করবেন? আর কত ভোট কাটবেন? এর পর তো এনআরসি করবেন'।
জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'যারা আমাদের পার্টির কাজ করে তাদের বলছে বাংলা ছেড়ে চলে যাও'। I-PAC কাণ্ডে এবার সরব তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সাফ কথা, 'আপনাদের এই চক্রান্ত মেনে নেব না। আর কত অত্যাচার করবেন? আর কত ভোট কাটবেন? এর পর তো এনআরসি করবেন'।
আরও পড়ুন: SIR in Bengal: ভোটার তালিকায় বড় বদল, নির্বাচনের মুখে রাজ্যে বাড়ল ৭ লক্ষ ভোটার: পরিসংখ্যান প্রকাশ কমিশনের
মমতা বলেন, 'আমাদের তো রোজই ইডি রেড করছে। ইলেকশনের সময় মনে পড়ল? তোমাদের তো পঞ্চাশটা আছে। আমাদের একটা আছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'শুনুন ওদের ভয় দেখালে, ওরা আমাদের দলের সঙ্গে যুক্ত হবে। আমরা ওদের চাকরি দেব। আমি একটি ছেলেকেও চাকরিছাড়া করব না। সকালে আমি অভিষেকের সঙ্গে কথা বলেই এসেছি। পরিষ্কার বলি আপনাদের এই চক্রান্ত মেনে নেব না। আর কত অত্যাচার করবেন? আর কত ভোট কাটবেন? এর পর তো এনআরসি করবেন'।
ঘটনাটি ঠিক কী? পশ্চিমবঙ্গ সমস্ত কাজ বন্ধ করে দিচ্ছে তৃণমূলের ভোটকুশলী সংস্থা আইপ্য়াক! দাবি করা হচ্ছিল, আগামী ২০ দিনের জন্য বাংলায় তাদের সমস্ত কার্যক্রম স্থগিত রেখেছে সংস্থাটি। আজ, রবিবার সকাল থেকে এমনই খবরে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছিল।
এই খবরকে অবশ্য় 'ভিত্তিহীন' ও 'উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলে দাবি করেছে তৃণমূল। দলের তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে,
এটি আসলে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার পরিকল্পিত অপচেষ্টা। আইপ্যাকের পশ্চিমবঙ্গ শাখা তৃণমূলের সঙ্গে অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করছে এবং রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচার অভিযান চলছে। কোনও0 স্তরেই কাজ থামিয়ে রাখার প্রশ্ন ওঠে না।
তৃণমূলের বক্তব্য়, আইপ্যাক দলের রণকৌশল সাজানো থেকে শুরু করে বুথ স্তরের কাজ- সবই পূর্ণগতিতে করছে। যারা এই 'অপারেশন হল্ট' বা কাজ বন্ধের খবর ছড়াচ্ছে, তারা আসলে ময়দানের প্রকৃত পরিস্থিতি দেখে ভীত। বাংলার মানুষের মেজাজ এখন অত্যন্ত স্পষ্ট, আর সেই জনমতকে আড়াল করতেই এই ধরনের কুৎসা রটানো হচ্ছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ, বাংলার মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন। অতীতেও বহুবার এই ধরনের বিভ্রান্তিমূলক তথ্য পরিবেশন করে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু বাংলার ভোটাররা বরাবরই তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। আগামী ২৩ এবং ২৯ তারিখের ভোটগ্রহণে মানুষ এই অপপ্রচারের যোগ্য জবাব দেবেন বলে আত্মবিশ্বাসী শাসক শিবির। তাদের দাবি, বিরোধীদের এই ‘মিস-ইনফরমেশন’ বা ভুল তথ্যের রাজনীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে।
আরও পড়ুন: Kolkata ED Raid: বালিগঞ্জ টু বেহালা: কলকাতা পুলিসের ডিসি'র বাড়িতে ইডির হানা, আটক শান্তনুর ছেলে
