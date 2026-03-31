Mamata Banerjee: বড্ড সাহস বেড়েছে-বড্ড ঔদ্ধত্য বেড়েছে, রেজাল্ট বেরোলে দেখবে: চরম হুঁশিয়ারি মমতার

Mamata Banerjee: বড্ড সাহস বেড়েছে-বড্ড ঔদ্ধত্য বেড়েছে, রেজাল্ট বেরোলে দেখবে: চরম হুঁশিয়ারি মমতার
Mamata Banerjee: 'বাংলায় নাকি সব অনুপ্রবেশকারী! আমি বলি, তোমরা সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'বড্ড সাহস বেড়েছে, বড্ড ঔদ্ধত্য বেড়েছে'! বিধানসভা ভোটের প্রচারে এবার বিজেপিতে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, 'মানুষের ভোটাধিকার কাড়বেন না। বাংলায় নাকি সব অনুপ্রবেশকারী! আমি বলি, তোমরা সবচেয়ে বড় অনুপ্রবেশকারী'।
শিয়রে ছাব্বিশ। জেলায় জেলায় ভোটের প্রচারে মমতা। এদিন বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরে জনসভায় তিনি বলেন, 'আমার সরকার থেকেও যেন মনে হয় আমি বিরোধী দলে। সকাল থেকে মানসিক চক্রান্ত করে। ওয়েবক্যাম বলে গুজরাতে এজেন্সিকে দিয়ে কাজ করাচ্ছে। গুজরাতের লোকের নাম ঢোকাচ্ছে'। সঙ্গে হুঁশিয়ারি, 'যাকেই বাছো, সে-ই আমার লোক। রেজাল্ট বেরোলে দেখবে। গেমপ্ল্যান যতই কর, খেলা হবে। আরও জোরে খেলা হবে'।
মমতা বলেন, 'আপনাদের জন্য পরপর দু'বার বিজেপির সাংসদ হয়েছে। কী করেছে সে? এমপি ল্যাডের টাকায় সবাই করে। যত রেলের প্রকল্প করলাম আমি, আর ফিরতে কাটবে ওরা। কোন উন্নয়নের কাজটা করেছ যে, তোমার ভোট দিতে হবে। অত্য়াচার করে, ধর্ষণ করে তোমরা নেতা তৈরি কর। আমি করি না, তাড়িয়ে দি'।
তৃণমূলনেত্রীর বক্তব্য, 'আমরা আছি বলে বাংলা ভালো আছি। ১৪ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছ। কত মানুষের নাম কেটেছ। এরপর দেশ থেকে তাড়াবেন? কংসের দল, দেশ করে ধ্বংস'। বলেন, 'আমার উপর খুব রাগ। সবাইকে কিনে নিতে পেরেছে, আমাকে পারোনি তাই। মোদীর তো সেদিনই পদত্যাগ করা উচিত ছিল, যখন আমেরিকা গুজিভাইদের শিকল পরিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিল। বেশি কিছু বললে বিজেপি রাজ্যে এনকাউন্টার করে দেয়। চাকরি কেন বন্ধ করেছ? বিজেপির ভ্যাপম কেসে কত মারা গিয়েছে'।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)