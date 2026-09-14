/তৃণমূলের প্রতীক কার? উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বড় খবর-- রাজনীতির ব্রেকিং নিউজ

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: আসন্ন উপনির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে প্রতীক সংক্রান্ত জটিলতা চরমে। দলের বহুল পরিচিত নির্বাচনী প্রতীকটি শেষ পর্যন্ত কোন শিবিরের দখলে থাকবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তৈরি হয়েছে তীব্র কৌতূহল। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, এই দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তি ঘটাতে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করতে চলেছে কমিশন। ফলে ওই নির্দিষ্ট দিনই পরিষ্কার হয়ে যাবে, আসন্ন উপনির্বাচনে কারা তৃণমূলের আনুষ্ঠানিক প্রতীক নিয়ে লড়াই করার বৈধ অধিকার পাবেন।
দুই শিবিরের সংঘাত
উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূল মূলত দুটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে-- একদিকে ‘কালিঘাট তৃণমূল’, অন্যদিকে ‘ঋতব্রত তৃণমূল’। নির্বাচনী ময়দানে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে উভয় পক্ষই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং উভয় গোষ্ঠীই সংশ্লিষ্ট আসনগুলোতে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।
তবে আসল সমস্যা দাঁড়িয়েছে দলীয় প্রতীক নিয়ে। দুই পক্ষই নিজেদেরকে আসল ও মূল তৃণমূল হিসেবে দাবি করছে এবং সেই সূত্রে ঘাসফুল প্রতীকের ওপর নিজেদের অধিকার দাবি করেছে। ফলে সাধারণ ভোটার ও রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও তৈরি হয়েছে বিভ্রান্তি।
কমিশনের কড়া পদক্ষেপ ও নথি তলব
এই টানাপোড়েন মেটাতে নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, দলীয় প্রতীক বরাদ্দের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাংবিধানিক বিষয়ে কোনও তাড়াহুড়ো করতে নারাজ নির্বাচন সদন।
পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে কমিশন ‘কালিঘাট তৃণমূল’ এবং ‘ঋতব্রত তৃণমূল’-- উভয় পক্ষের কাছেই নিজেদের দাবির সপক্ষে প্রয়োজনীয় নথিপত্র তলব করেছে।
দলীয় সংবিধান, কার্যনির্বাহী কমিটির সমর্থন এবং সাংগঠনিক কাঠামোর প্রমাণ সংক্রান্ত একাধিক প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুই শিবিরকেই।
১৭ সেপ্টেম্বরের শুনানির পর চূড়ান্ত রায়
কেবল নথি তলবই নয়, উভয় গোষ্ঠীর শীর্ষ প্রতিনিধিদের সরাসরি কমিশনে ডেকে পাঠানো হয়েছে। সেখানে সামনাসামনি উভয় পক্ষের বক্তব্য বিশদে শুনবেন কমিশনের পদস্থ আধিকারিকেরা। জমা পড়া যাবতীয় নথিপত্র এবং শুনানিতে পেশ করা যুক্তি চুলচেরা বিশ্লেষণের পরই কমিশন তার নির্দেশিকা জারি করবে। কমিশন সূত্রে নিশ্চিত করা হয়েছে যে, এই প্রক্রিয়ার যাবতীয় আইনি দিক খতিয়ে দেখে আগামী ১৭ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই স্পষ্ট রায় দেওয়া হবে। উপনির্বাচনের নির্ঘণ্টের মাঝে কমিশনের এই সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক বাঁক তৈরি করেছে।
১৭ সেপ্টেম্বরই নিশ্চিত হবে, দলীয় প্রতীক কি পুরনো নেতৃত্বের হাতেই বহাল থাকবে, নাকি বিদ্রোহী শিবিরের দাবি মান্যতা পাবে, অথবা সাময়িকভাবে প্রতীক স্থগিত (freeze) রেখে কোনও বিকল্প বন্দোবস্ত করা হবে। এখন গোটা রাজ্য রাজনীতির নজর কমিশনের ১৭ সেপ্টেম্বরের সেই সিদ্ধান্তের দিকেই।
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