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তৃণমূলের প্রতীক কার? উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বড় খবর-- রাজনীতির ব্রেকিং নিউজ

TMC Symbol Controversy: উপনির্বাচনের মুখে তৃণমূল মূলত দুটি পৃথক ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে-- একদিকে ‘কালিঘাট তৃণমূল’, অন্যদিকে ‘ঋতব্রত তৃণমূল’। নির্বাচনী ময়দানে নিজেদের আধিপত্য কায়েম করতে উভয় পক্ষই মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে এবং উভয় গোষ্ঠীই সংশ্লিষ্ট আসনগুলোতে প্রার্থী দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। 

Written ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Sep 14, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:58 PM IST
তৃণমূলের প্রতীক কার? উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বড় খবর-- রাজনীতির ব্রেকিং নিউজ

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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তৃণমূলের প্রতীক কার? উপনির্বাচনের আগে নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে বড়
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