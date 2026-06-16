/Maidul Islam Arrested: CGO-তে পুলিসকে দেখেই চম্পট দিয়েও লাভ হল না! গ্রেফতার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা, কে এই মইদুল?

নকীবউদ্দিন গাজি: একদিকে সিআইডি-ইডির সাঁড়াশি চাপে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, অস্বস্তি বাড়িয়ে একের পর এক গ্রেফতার হচ্ছে অভিষেক সাঙ্গোপাঙ্গোরা। কেউ কেউ পালাচ্ছে, আর এবার এক ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা গ্রেফতার। ডায়মন্ড হারবার থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির নাম মইদুল ইসলাম। অভিষেক ঘনিষ্ঠকে গ্রেফতার করেছে ডায়মন্ড হারবার থানা।
পুলিস ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত মইদুল ইসলাম তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের রাজ্য সভাপতি পদে ছিলেন। তিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও বিশ্বস্ত অনুগামী হিসেবেই পরিচিত। কিছুদিন আগে সোনারপুরে যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলা হয়, সেই সময় ঘটনাস্থলে মইদুল ইসলাম অভিষেকেরই পাশে ছিলেন।
ডায়মন্ড হারবার থানা সূত্রে খবর, ধৃত এই শিক্ষক নেতার বিরুদ্ধে থানায় একাধিক গুরুতর অভিযোগ জমা পড়েছিল। বেশ কিছুদিন ধরেই পুলিস তাঁর সন্ধান চালাচ্ছিল। অবশেষে আজ তাঁর গোপন আস্তানার হদিশ মেলায় পুলিস তাঁকে হাতেনাতে পাকড়াও করে। ইতোমধ্যেই মইদুল ইসলামকে ডায়মন্ড হারবার থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করা হয়েছে।
কেন গ্রেফতার করা হয়েছে মইদুল ইসলামকে?
মইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে ২০২২ সালের একটি আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সেই বছর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বোলসিদ্ধি কালীনগর পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবব্রত ভট্টাচার্য আত্মহত্যা করেছিলেন। সেই সময় তাঁর মৃতদেহের পাশ থেকে সুইসাইড নোট পাওয়া যায়, যেখানে মইদুল ইসলামের নাম লেখা ছিল। সেই সময়ে এই মামলায় পুলিস কোনও ব্যবস্থা না নিলেও, রাজ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতা পরিবর্তনের পর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নতুন করে সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং মইদুলকে খুঁজে বের করে গ্রেফতার করে।
সিজিও কমপ্লেক্স থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা
গত সোমবারও যখন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সিজিও কমপ্লেক্সে যান, তখন মইদুল তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। সেখানে বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর, পুলিস তাঁকে ধরতে আসছে বুঝতে পেরেই তিনি চালাকি করে সেখান থেকে সরে যান। এরপর ডায়মন্ড হারবার এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করার সময় হটুগঞ্জ থেকে পুলিস তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেলে।
বর্তমানে মইদুল ইসলামকে ডায়মন্ড হারবার থানায় রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। এই বড় গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে তুমুল শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আজ, মঙ্গলবারই তাঁকে আদালতে তোলা হবে এবং পুলিস তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে বলে জানা গিয়েছে। আই পি সি ৩০৬ আত্মহত্যা প্ররোচনার মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)