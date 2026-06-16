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Maidul Islam Arrested: CGO-তে পুলিসকে দেখেই চম্পট দিয়েও লাভ হল না! গ্রেফতার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা, কে এই মইদুল?

Abhishek Banerjee Close Aide Arrested: পালাতেও গিয়ে হল না শেষরক্ষা। পুলিসের জালে অভিষেক ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা মইদুল ইসলাম। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের একটি মামলায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 16, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 11:54 AM IST
Maidul Islam Arrested: CGO-তে পুলিসকে দেখেই চম্পট দিয়েও লাভ হল না! গ্রেফতার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ শিক্ষক নেতা, কে এই মইদুল?

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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