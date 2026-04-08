West Bengal Assembly Election 2026: ভোটের মুখে বিরাট ভাঙন তৃণমূলে; ৪০০ পরিবারের এক লপ্তে TMC ছেড়ে বিজেপি'তে যোগ

TMC To BJP: আবার ভাঙন তৃণমূলে। এবার সাংসদের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিল প্রায় চারশোটি পরিবার! জানা গিয়েছে, গয়েরকাটা চা-বাগানের দু'টি বুথ এলাকার প্রায় ৪০০টি পরিবার বিজেপিতে যোগ দেয়।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 8, 2026, 02:01 PM IST
বড় চাপে পড়ে গেল শাসকদল? কোথায় ঘটল এই বিপর্যয়?

প্রদ্যুৎ দাস: রাজ্যে সামনেই বিধানসভা ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। আর তার ঠিক আগে বড় ভাঙন তৃণমূলে। তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন আই.এন.টি.টি.ইউ.সি-র প্রাক্তন ব্লক সভাপতি রঞ্জিত লাকড়া-সহ ৪০০ চা-শ্রমিক পরিবার বিজেপি-তে যোগদান করলেন। ভোটের মুখে (WB Assembly Election 2026) এই বড়সড় ভাঙন দেখা গেল বানারহাট ব্লকের গয়েরকাটা চা-বাগান এলাকায়।

আরও পড়ুন: Lakshmir Bhandar: খোদ তৃণমূলই বলল 'লক্ষ্মীর ভান্ডার চাই না'; ভোটের মুখে বহু মহিলা-সহ ১৭ পরিবারের যোগ বিজেপি'তে

মনোজ টিগ্গার হাত ধরে

আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গার হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দিলেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের প্রাক্তন বানারহাট ব্লক সভাপতি রঞ্জিত লাকড়া-সহ প্রায় চারশোটি পরিবার। জানা গিয়েছে, গয়েরকাটা চা-বাগানের দু'টি বুথ এলাকার প্রায় ৪০০টি পরিবার বিজেপিতে যোগদান করে। তাঁদের হাতে বিজেপির পতাকা তুলে দেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

১৫০০-এর লিডে'র কী হবে?

স্বাভাবিকভাবেই ভোটের আগে চা-বাগান এলাকায় এত বড় ভাঙন শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে চিন্তায় ফেলেছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, গত বিধানসভা উপনির্বাচনে মাদারিহাট কেন্দ্র জেতার ক্ষেত্রে এই চা-বাগান এলাকা থেকে প্রায় দেড় হাজার ভোটের লিড পেয়েছিল তৃণমূল। বিশেষ করে সাকোয়াঝোরা ১ এবং বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমর্থনই সেই জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

চাপ বাড়ল?

এবার সেই একই এলাকায় বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রায় চারশো পরিবার বিজেপিতে যোগ দেওয়ায় তৃণমূলের উপর চাপ বাড়ল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

প্রসঙ্গত বনগাঁয়

প্রসঙ্গত ক'দিন আগেই বনগাঁ বিজেপি সাংগঠনিক জেলায় বনগাঁ মহকুমা আদালতের বরিষ্ঠ আইনজীবী-সহ ১০ জন আইনজীবী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ ও বিজেপির প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়ার হাত ধরে তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বরিষ্ঠ আইনজীবী সমীর ঘোষ বলেছিলেন, ২০১২ থেকে ২০১৭-- এই পাঁচ বছর সরকারি পিপি ছিলাম, কিন্তু তৃণমূলের দুর্নীতি দেখে আমি সেই পদ থেকে সরে আসি। এই দলের কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধতা নেই, সমাজবিরোধী, দুর্নীতির কারণে দল ছাড়তে বাধ্য হয়েছি।

আরও পড়ুন: Digha Jagannath Temple: নন্দীগ্রামের মহিলাদের দীঘায় জগন্নাথ দর্শন নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিল বিজেপি; কেন?

তখন বিজেপি কী বলেছিল?

এ বিষয়ে বিজেপি প্রার্থী অশোক কীর্তনীয়া বলেছিলেন, এখানে যিনি তৃণমূল প্রার্থী (বিশ্বজিৎ দাস) হয়েছেন, তাঁর চরিত্রে, তাঁর কালচারে মানুষ বীতশ্রদ্ধ। আইনজীবী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী মহল, ভ্যানওয়ালা, টোটোওয়ালা সবাই। বিশ্বজিৎ দাস ৫০ হাজার ভোটে হারবেন। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিকাশ ঘোষ বলেন, দল ভেতরে-ভেতরে আস্তে-আস্তে ভেঙে যাচ্ছে। যাঁরা সাহস করছেন, তাঁরা বিজেপিতে যোগদান করছেন। অন্য দিকে, ওই যোগদানের প্রসঙ্গে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ বলেছিলেন, আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি, ১০ জন আইনজীবী নয়, একজন আইনজীবী। যিনি দলবদলু, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগদান করে নিজেকে বিশাল বড় ব্যক্তি বলে জাহির করছেন। তিনি একজন গুরুত্বহীন ব্যক্তি, তাঁর ব্যাপারে কিছু না বলাই ভালো।

একই ছবি বলাগড়েও

প্রসঙ্গত, এরও ক'দিন আগে বলাগড়েও এরকম অস্বস্তির মুখে পড়েছে শাসকদল। হুগলির বলাগড় ব্লকে বেরিয়ে আসে তৃণমূলের অন্দরের ফাটল। জিরাট অঞ্চলের সভাপতির পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন দেবাশীষ সরকার। জেলা সভাপতি অরিন্দম গুঁই ও অসীমা পাত্রকে চিঠি পাঠিয়ে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন তিনি। সেই ইস্তফাপত্র সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হতেই রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

About the Author

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

