Humayun Kabir Babri Masjid in Murshidabad: শিলান্যাসের পরেও দিনও বহু মানুষের ভিড় রেজিনগরের চেতিয়ানিতে জাতীয় সড়কের পাশে। রবিবার সকালে শিলান্যাসের জায়গায় গিয়ে নিজে হাতে ইট বসিয়ে কাজের সূচনা করলেন হুমায়ুন কবীর। সেখান থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদে হবে লাখো লোক নিয়ে  কোরান পাঠ।

সৌমিতা খাঁ | Updated By: Dec 7, 2025, 01:22 PM IST
Humayun Kabir: 'মুর্শিদাবাদে শূন্য হয়ে যাবে তৃণমূল, ঝান্ডা ধরার লোক থাকবে না'! হুঙ্কার হুমায়ুনের...

সোমা মাইতি: শিলান্যাসের পরেও দিনও বহু মানুষের ভিড় রেজিনগরের চেতিয়ানিতে জাতীয় সড়কের পাশে। রবিবার সকালে এলাকায় যান হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, ,কালকে শিলান্যাস হয়েছে টোকেন হিসাবে, কাজটা শুরু হবে ২৫ বিঘা জমির উপর। মসজিদ, হাসপাতাল, মেডিক্যাল কলেজ, হোটেল রেস্তোরা সব টা ২৫-৩০ বিঘা জমির উপরে হবে। কালকে টোকেন শিলান্যাস হয়েছে। এক বছর আগে থেকে দিন ঘোষণা করেছিলাম। বাংলার বাইরেও বিহার, ইউপি থেকে মানুষ পাশে আছে। আমার ধারনা ছিল ২ লাখ লোক হবে সেটা ৪ লাখ পেরিয়ে গিয়েছে।' 

শুধু তাই নয়, নতুন দল নিয়ে পুরোপুরি আত্মবিশ্বাসী হুমায়ুন কবির। তিনি বলেন, 'আমার দলটা পুরোপুরি মানুষের উন্নয়নের জন্য হবে। বিশেষ করে মুসলমান ভাইদের জন্য। বাম জমানায় ৩৪ বছরে কিছুই পায়নি তারা, ইউজ অ্যান্ড থ্রো করা হয়েছে। একই ভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান ভাইদের গিমিক খেলা, টুপি মারে কিছু ইমামকে ওয়াকফ বোর্ড থেকে ভাতা দেয়। কিছু ইমাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তাবেদারি করে। কালকে নাখোদা মসজিদের ইমাম ব কলমে ইমাম সেজে তাই আত্মীয়রা কলকাতায় ব্যবসা করছেন, তিনি বলছেন মমতা ব্যন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী হবেন। প্রধানমন্ত্রী তো পরের কথা আগে মুখ্যমন্ত্রীর পদটা আটকাক।' 

তিনি আরও বলেন, 'আমি সেকুলার পার্টি করব, হিন্দু মেজরিটি এলাকাতেও প্রার্থী দেব কিন্তু মূলত আমার টার্গেট অবহেলিত, লাঞ্ছিতরা। তাদের বলব ৯০টা সিটে সবাচ্ছা মুসলমানদের ভোট দাও। ১৩৫ এর মধ্যে ৯০টা সিটে মুসলমান অধ্যুষিত এবং সেই সিট গুলো আমরা জিতব। আমি ওয়াসি সাহেবের সঙ্গে সিট অ্যাজাস্টমেন্ট করব। হায়দরাবাদের ওয়াসি আর বেঙ্গলের হুমায়ুন কবীর। এক জোট হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গদি কেরে নেওয়ার লড়াই আমার শুরু হল।' মুর্শিদাবাদে শূন্য হয়ে যাবে তৃণমূল, চ্যালেঞ্জ হুমায়ুনের। তৃণমূলের ঝান্ডা ধরার লোক থাকবে না।

উল্লেখ্য, রবিবার সকালে শিলান্যাসের জায়গায় গিয়ে নিজে হাতে ইট বসিয়ে কাজের সূচনা করলেন হুমায়ুন কবীর। সেখান থেকেই তিনি জানিয়ে দিলেন মুর্শিদাবাদে হবে লাখো লোক নিয়ে কোরান পা । এদিন তিনি বলেন, 'বিজেপি বড়াবড়ই হিন্দুত্বের তাস খেলে। বাংলা দখলের জন্য গীতা পাঠ করছে। আগামী দিনে মুসলমানদের বেশি বেশি করে জিতে বিধানসভায় পাঠের জন্য কোরান পাঠেরও আয়োজন করব। লাখো লোক নিয়ে  কোরান পাঠ হবে। আরামসে খাওয়া দাওয়া করিয়ে দিনভর মুর্শিদাবাদে কোরান পাঠ হবে। আমি এক লক্ষ হাফাজকে দিয়ে কোরান পাঠ করাব। মুর্শিদাবাদের কোনও এক জায়গায় বড় প্যান্ডেল করে এক লোক হাফেজদের দিয়ে আমি কোরান পাঠ করব। গীতাপাঠ করতেই পারে।'

