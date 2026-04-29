Mamata Banerjee: এত অত্যাচারের পরেও টু-থার্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমিই ফিরছি: ভোট দিয়ে প্রত্যয়ী মমতা

Assembly Election 2026 Election Results: এর মধ্যেই মিলল মমতা ও মোদীর প্রতিক্রিয়া। বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে পিছু হঠব না। এটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলানোর নির্বাচন। আর মমতা পরিষ্কার বলে দিলেন, তৃণমূলই ফিরছে!

সৌমিত্র সেন | Updated By: Apr 29, 2026, 05:15 PM IST
ভবানীপুরে ভোট দিয়ে বেরিয়ে মুখ্যমন্ত্রী।

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বাংলায় চলছে ভোট (West Bengal Assembly Election 2026)। সেই আবহে প্রধানমন্ত্রী বারবার এসেছেন বাংলায়। এসেছেন অমিত শাহ। পূর্ণমাত্রায় প্রচারকাজ সেরেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ তৃণমূল। আজ, ২৯ এপ্রিল ভোটের দ্বিতীয় দিন। এদিন সব দলের সব প্রার্থীই তাঁদের নেতাকে ভোট দিতে দেখতে চান। ভবানীপুরে সাড় চারটে নাগাদ ভবানীপুরে ভোট দিতে এলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্য

ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যই হয়তো রাজ্যবাসীর অপেক্ষা ছিল। ঠিক এই মুহূর্তটির জন্যই হয়তো অপেক্ষা ছিল হাজার-হাজার তৃণমূলকর্মীর (TMC)। কখন আসবেন তাঁদের সুপ্রিমো (TMC Suprimo Mamata Banerjee)। কখন নিজের ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোটটি নিজে দেবেন তিনি এবং বুথ থেকে বেরিয়ে দেবেন কোনও ইঙ্গিতও, যা নিয়ে ভোটফল নিয়ে জল্পনা চলবে।

 সংক্ষিপ্ত বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রীর 

একেবারে ঠিক সেটাই ঘটল। খুব সংক্ষিপ্ত বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (Bengal CM Mamata Banerjee)। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বললেন, '(বিজেপি'র) এত অত্যাচারের পরেও টু-থার্ড সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আমিই ফিরছি'! ভোট দিয়ে দারুণ প্রত্যয়ী দেখাল মমতাকে।

ভোটশতাংশের আপডেট 

প্রসঙ্গত আজ, ২৯ এপ্রিল বিধানসভা ভোটের দ্বিতীয় দফায় দুপুর ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়ল ৭৮.৬৮ শতাংশ। হুগলিতে ভোট পড়েছে ৮০.৭৭ শতাংশ, হাওড়ায় ভোট পড়েছে ৭৭.৭৩%, কলকাতা উত্তরে ৭৮.০০, কলকাতা দক্ষিণে ৭৫.৩৮% নদীয়ায় ৭৯.৭৯%, উত্তর ২৪ পরগনায় ৭৭.৩৯%, পূর্ব বর্ধমানে ৮৩.১১, দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ৭৬.৭৫%।

এগ্জিট পোল

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা (Exit Poll) নিয়ে খুব স্বভাবতই বিপুল চর্চা চলেছে। বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন দুটি দফায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। এক দফার ভোটগ্রহণ হয়েছে ২৩ এপ্রিল, পরেরটি হল আজ ২৯ এপ্রিলে। ভোটগণনা হবে ৪ মে। সাধারণত নির্বাচনের শেষ দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পরেই বুথফেরত সমীক্ষার (Exit Poll) ফলাফল প্রকাশ করা হয়। তবে সম্ভাব্য ফলের চর্চা চলছেই। 

মমতা-মোদী

আর এর মধ্যেই মিলল মমতা ও মোদীর প্রতিক্রিয়া। বাংলায় প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাকে বাঁচানো আমার দায়িত্ব। এই দায়িত্ব থেকে পিছু হঠব না। এটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদলানোর নির্বাচন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ কমজোর হলে গোটা ভারতের ক্ষতি হয়। ২০১৩ থেকে এই কথা বলছি, পূর্বভারতকে এগিয়ে নিতে হবে। বিহার ওড়িশার পরে এবার বাংলায় পদ্ম ফুটবে। বাংলায় ঐতিহাসিক পরিবর্তন হতে চলেছে বন্দে মাতরমের ১৫০ বছরে। আর আজ মমতা পরিষ্কার বলে দিলেন, তৃণমূলই ফিরছে।

২০২১ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা

২০২১ সালের পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 'অ্যাক্সিস মাই ইন্ডিয়া' (Axis My India)-র বুথফেরত সমীক্ষায় রাজ্যের ২৯২টি আসনে বিজেপি (BJP) এবং তৃণমূলের (TMC) মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পূর্বাভাস দিয়েছিল। সমীক্ষা অনুযায়ী, বিজেপি জোট ১৩৪ থেকে ১৬০টি আসন পেতে পারে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূল জোট ১৩০ থেকে ১৫৬টি আসন পেতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। কংগ্রেস-বাম জোট নিয়েও ছিল পূর্বাভাস। সমীক্ষায় ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল, রাজ্যে কংগ্রেস-বাম জোট পুরোপুরি ধুয়ে মুছে যেতে পারে।

