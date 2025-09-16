WB Assembly Election 2026: ফের মেদিনীপুরের শক্ত মাটিতে বিজেপিকে মাত তৃণমূলের, মহিষাদলে উড়ল সবুজ আবির!
Co-operative Election: সমবায়ের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছিল টানটান উত্তেজনা। রাজনৈতিক গন্ডগোল এড়াতে পুলিসি নিরাপত্তা ছিল বিশেষ চোখে পড়ার মতো।
কিরণ মান্না: বিজেপির শক্ত ঘাঁটিতে সমবায় নির্বাচনে তৃণমূলের জয়, আসন পাওয়ায় খুশি বিজেপি
এ যেন পদ্ম বনে ঘাসফুলের হানা। সমবায় নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের মাঝেও সমবায়ের বোর্ড দখল করল তৃণমূল। মঙ্গলবার পূর্ব মেদিনীপুর জেলার মহিষাদল ব্লকের লক্ষ্যা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চকগাজীপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর নির্বাচন হয়। যার মোট আসন সংখ্যা ছিল ৪৪টি। যার মধ্যে তৃণমূল সমর্থীত প্রার্থীরা পায় ২৮ টি আসন, বিজেপি পায় ১৫ টি এবং সিপিএম ও কংগ্রেস জোট ১ টি।
সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে সমবায়ের বোর্ড দখল করল তৃণমূল। লক্ষ্যা-১ গ্রাম পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে। লোকসভা নির্বাচনে এলাকা থেকে বিজেপি ভালো ফল করেছিল। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবারের নির্বাচনে বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে লড়াই করে তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। তাতেও জয়ী হল তৃণমূল।
এদিন সমবায়ের নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ছিল টানটান উত্তেজনা। রাজনৈতিক গন্ডগোল এড়াতে পুলিসি নিরাপত্তা ছিল বিশেষ চোখে পড়ার মতো। এই সমবায়ের মোট ভোটার সংখ্যা ১০৯০টি। যার মধ্যে ভোট পড়ে ৮৮৯ টি। ফল প্রকাশের পর তৃণমূল ও বিজেপির জয়ের উল্লাসে মেতে ওঠে। এই সমবায় আগে তৃণমূলের দখলে ছিল। আবারও তাদের দখলে থাকল।
তমলুক সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সদস্য বিশ্বনাথ ব্যানার্জি জানান, 'এই সমবায়ের একটিও আসনে আমাদের প্রার্থীরা ছিলোনা। প্রথমবার ১৫ টি আসনে জয়লাভ করেছে। এইবার খেলা হবে।'
মহিষাদলের তৃণমূলের বিধায়ক তিলককুমার চক্রবর্তী জানান, 'বিজেপি অভিযোগ করে থাকে তৃণমূল জোর করে সমবায়ে জয়লাভ করে।গণতান্ত্রিক ভাবে নির্বাচন হয়েছে বলেই ওরা আসন পেয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত দখল নেওয়ার পর এলাকার মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। যার ফল এই সমবায় নির্বাচনে আমাদের সমর্থীত প্রার্থীরা।
