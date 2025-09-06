Cooperative Bank Election: কাঁথিতে বিজেপির রক্তরক্ষণ অব্যাহত! সমবায় নির্বাচনে ফের সবুজ-ঝড়...

Cooperative Bank Election: কাঁথিতে বিজেপির রক্তরক্ষণ অব্যাহত! সমবায় নির্বাচনে ফের সবুজ-ঝড়...
Cooperative Bank Election: ৫৩ আসনের বাড়চুনফলি কৃষি সমবায় সমিতিতে ৩৮ আসনেই জিতলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরাই। বিজেপির ঝুলিতে মাত্র ১৫ আসন।
কিরণ মান্না: পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথিতে ফের সবুজ ঝড়। বাড়চুনফলি কৃষি সমবায় সমিতির নির্বাচনেও এবার সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল। ভোটের ফল ঘোষণা হতে আনন্দ মেতে উঠলেন দলের নেতাকর্মী। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে এই জয় ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে।
আরও পড়ুন: Khagen Murmu: উচ্চ রক্তচাপে গুরুতর অসুস্থ BJP সাংসদ খগেন মুর্মু! হাসপাতালে এখন কেমন আছেন?
স্রেফ লোকসভা নয়, কাঁথি বিধানসভাও বিজেপির দখলে। কিন্তু একে এক সমবায় সমিতি ফুটছে ঘাসফুল। সেই তালিকায় নাম উঠল বাড়চুনফলি কৃষি সমবায় সমিতিরও। ৫৩ আসনের এই সমবায় সমিতিতে ৩৮ আসনেই জিতলেন তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরাই। বিজেপির ঝুলিতে মাত্র ১৫ আসন। আজ, শনিবার দিনভর টানটান উত্তেজনার মধ্যে চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। ভোটার ছিলেন প্রায় এক হাজার। ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন ১০৮ প্রার্থী।
এর আগে, হুগলি সমবায় সমিতির ভোটে ৯ আসনে নয়টিতেই জিতেছিল তৃণমূল। খাতাই খুলতে পারেনি বিজেপি। পাইকবাড় সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে তৃণমূলই। ৭ আসনে অবশ্য জিতেছে বিজেপিও। ৪ গিয়েছে নির্দলদের দখলে। বাকি ৩৩ আসনেই ফুটেছে খাসফুল।
আরও পড়ুন: Bengal Weather Alert: মাত্র দু'দিনের স্বস্তি! আগামী সপ্তাহ থেকে প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে বৃষ্টি...পুজোয় ভাসছে বঙ্গ?'
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)