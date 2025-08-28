English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

Nandigram: নন্দীগ্রামেও উড়ল সবুজ আবির! বারোয় ১২ তৃণমূল...

Nandigram:   নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে মুখ পুড়ল বিজেপির।

Updated By: Aug 28, 2025, 05:27 PM IST
Nandigram: নন্দীগ্রামেও উড়ল সবুজ আবির! বারোয় ১২ তৃণমূল...
ছবি: জাগো বাংলা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: ছাব্বিশের আগে নন্দীগ্রামে তৃণমূলেরই জয়জয়কার। খোদ শুভেন্দু অধিকারীর নির্বাচনী কেন্দ্রে সমবায় ভোটে খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি! নিরঙ্কুশ সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেল রাজ্য়ের শাসকদল।  সবুজ আবির মেখে বিজয়োল্লাসে মেতে উঠলেন দলের জয়ী প্রার্থী, নেতা ও কর্মীরা।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Jalpaiguri: দুর্গাপুজোর মুখে ক্লাবের দরজা খুলতেই বিকট দুর্গন্ধ, চৌকির নীচে নরকঙ্কাল‌! জলপাইগুড়ির গূঢ়রহস্য...

নন্দীগ্রামের গড়চক্রবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে মুখ পুড়ল বিজেপির। ১২ আসনেই জিতলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। মনোনয়ন পর্বে অবশ্য তৃণমূল জিতে গিয়েছিল ৩ আসনে। বাকি ৯ আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপি। আজ, বৃহস্পতিবার সকাল থেকে কড়া পুলিসি নিরাপত্তা চলে ভোটগ্রহণ পর্ব। বিকেলে ফল ঘোষণার পর দেখা যায়, একটি আসনেও জেতেনি বিজেপি।

ড়চক্রবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচনে তৃণমূলের জয়ী প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন দলের জেলা সভাপতি সুজিত রায়, ব্লক তৃণমূল সভাপতি বাপ্পাদিত্য গর্গ তৃণমূল নেতা শেখ সুফিয়ান, আবু তাহের-সহ অন্যরা। তাঁদের বক্তব্য়, 'বিজেপি সব সময় দাবি করে হিন্দুদের সব ভোট তাদের। আজকের ভোটে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বিজেপির পাশে কোনও ধর্মই নেই। বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভোটে এখানে আমরা বিজেপিকে হারাব'। গড়চক্রবেড়্যা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির কালীচরণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। সেই পঞ্চায়েত প্রধান বিজেপির হলেও, আসনসংখ্যায় কিন্তু এগিয়ে তৃণমূল।  

:ছবি ও তথ্য: জাগো বাংলা

আরও পড়ুন:  West Bengal Weather Update: শক্তি বাড়িয়ে সাগরে ফুঁসছে নিম্নচাপ, দমকা বাতাস-বৃষ্টিতে তোলপাড় হবে এইসব জেলা

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

Tags:
NandigramCooperative Bank ElectionTMC
পরবর্তী
খবর

Jalpaiguri: দুর্গাপুজোর মুখে ক্লাবের দরজা খুলতেই বিকট দুর্গন্ধ, চৌকির নীচে নরকঙ্কাল‌! জলপাইগুড়ির গূঢ়রহস্য...
.

পরবর্তী খবর

Howrah-Sealdaha Bus: পুজোর পর থেকেই কমবে হাওড়া-শিয়ালদহ বাস! বড় ঘোষণা মন্ত্রীর...