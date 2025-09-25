English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Cooperative Bank Election: পুজোর মুখে বিরাট সাফল্য! এবার পাটনায় উড়ল সবুজ আবির.....

Cooperative Bank Election: হুগলির পোলবার পাটনা সমবায় সমিতিতে  নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল। তাও আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়!

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 25, 2025, 05:59 PM IST
বিধান সরকার: পুজোর মুখে খুশি হাওয়া ঘাসফুল শিবিরে। হুগলির পাটনা সমবায় সমিতির নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল। তাও আবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায়!

হুগলির পোলবার পাটনা সমবায় সমিতি। আসনসংখ্যা ৪২। ভোটাভুটির দরকার পড়ল না। সবকটি আসনেই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতে গেলেন তৃণমূল প্রার্থীরাই। কয়েক মাস আগে পোলবারই মেঘসার সমবায় নির্বাচনে সমিতি ভোটেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেছিল তৃণমূলই। দলের অঞ্চল সভাপতি   দেবব্রত দাস বলেন, 'মানুষ আমাদের উপর ভরসা করেছে বলেই আমরা এককভাবে এই জয় পেয়েছি। গ্রামীণ উন্নয়ন, কৃষকদের পাশে থাকা এবং সংগঠনের ঐক্যই আমাদের শক্তি। এই আস্থা আমরা বজায় রাখব'।

এদিকে শুভেন্দু গড়ে সমবায় নির্বাচনে জয়জয়কার তৃণমূলেরই। কাঁথি এক নম্বর ব্লকের সোনার তরী বহুমুখী মহিলা সমবায় সংঘের ১৯ আসনে জিতেছেন শাসকদলের প্রার্থীরা। এই নির্বাচনে বিজেপি অংশগ্রহণ করেনি বলে খবর। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ের পর সবুজ আবির মেখে উল্লাসে মেতে ওঠেন তৃণমূলের মহিলা কর্মীরা।

