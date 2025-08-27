English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
TMC victory in Jalpaiguri: উত্তরে সবুজ ঝড়! সমবায় সমিতি নয়,অন্য ভোটে জিতেও বিজয় মিছিল...

TMC victory in Jalpaiguri: জলপাইগুড়ির  রাজগঞ্জের বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসায় ঘাসফুল! পরিচালন সমিতির ভোটে   নিরঙ্কুশ সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল।

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Aug 27, 2025, 08:40 PM IST
প্রদ্যুত্‍ দাস: উত্তর সবুজ ঝড়। সমবায় সমিতি নয়, এবার মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল। জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জে সবুজ আবির মেখে বিজয় মিছিল বের করলেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।

রাজগঞ্জের র সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসা। ২০১৭ সালে যখন শেষবার পরিচালন সমিতির ভোট হয়, তখনও তৃণমূলই জিতেছিল বলে খবর। শাসকদলের অবশ্য দাবি, হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি ছিল বিরোধী দখলে। ৮ বছর পর ফের  বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার সমিতির ভোট হল।  

তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন ৬ জন, আর বাম সমর্থিত ৫ জন। দিনভর টানটান উত্তেজনার মধ্যে চলে ভোটগ্রহণ।২১৬ জন ভোটার মধ্যে ভোট দেন ১৯৭ জন।  বিকেলে গণনা শেষে দেখা যায়,  বিরোধীরা পরাজিত। জিতেছেন তৃণমূল সমর্থিত ৬ প্রার্থীই। ফলে  বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি এখন রাজ্যের শাসকদলের দখলে। স্থানীয় বলাবাড়ি থেকে বানিয়াপাড়া পর্যন্ত বিজয় বিজয় মিছিলে হাঁটেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রী সর্বাণী ধারা-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতানেত্রীরা। 

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

JalpaigurimadrashaelectionTMC
