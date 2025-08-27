TMC victory in Jalpaiguri: উত্তরে সবুজ ঝড়! সমবায় সমিতি নয়,অন্য ভোটে জিতেও বিজয় মিছিল...

TMC victory in Jalpaiguri: উত্তরে সবুজ ঝড়! সমবায় সমিতি নয়,অন্য ভোটে জিতেও বিজয় মিছিল...
TMC victory in Jalpaiguri: জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জের বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসায় ঘাসফুল! পরিচালন সমিতির ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল।
প্রদ্যুত্ দাস: উত্তর সবুজ ঝড়। সমবায় সমিতি নয়, এবার মাদ্রাসা পরিচালন সমিতির ভোটে নিরঙ্কুশ সংখ্য়াগরিষ্ঠতা পেল তৃণমূল। জলপাইগুড়ি রাজগঞ্জে সবুজ আবির মেখে বিজয় মিছিল বের করলেন দলের কর্মী-সমর্থকরা।
রাজগঞ্জের র সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসা। ২০১৭ সালে যখন শেষবার পরিচালন সমিতির ভোট হয়, তখনও তৃণমূলই জিতেছিল বলে খবর। শাসকদলের অবশ্য দাবি, হাই মাদ্রাসার পরিচালন সমিতি ছিল বিরোধী দখলে। ৮ বছর পর ফের বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসার সমিতির ভোট হল।
তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থী ছিলেন ৬ জন, আর বাম সমর্থিত ৫ জন। দিনভর টানটান উত্তেজনার মধ্যে চলে ভোটগ্রহণ।২১৬ জন ভোটার মধ্যে ভোট দেন ১৯৭ জন। বিকেলে গণনা শেষে দেখা যায়, বিরোধীরা পরাজিত। জিতেছেন তৃণমূল সমর্থিত ৬ প্রার্থীই। ফলে বালাবাড়ি এক্রামিয়া হাই মাদ্রাসা পরিচালন সমিতি এখন রাজ্যের শাসকদলের দখলে। স্থানীয় বলাবাড়ি থেকে বানিয়াপাড়া পর্যন্ত বিজয় বিজয় মিছিলে হাঁটেন তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলার চেয়ারম্যান তথা রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, রাজগঞ্জ ব্লক সভাপতি অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়, মহিলা তৃণমূলের ব্লক সভানেত্রী সর্বাণী ধারা-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতানেত্রীরা।
