/TMC Worker Death: লাঠি, রড এবং ধারাল অস্ত্র হাতে মাঝরাতে এসেছিল কারা? বাড়ির সামনেই পিটিয়ে মেরে ফেলল তৃণমূল কর্মীকে

প্রসেনজিত্ মালাকার: মমতার তৃণমূল যখন ভেঙে চুরমার হওয়ার কিনারায় দাঁড়িয়ে, অন্যদিকে এক নেতাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ। বোলপুরে এক তৃণমূল নেতাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগে ব্যাপক চাঞ্চল্য। ঘটনাটি ঘটেছে বোলপুর থানার বাহিরী পাঁচশোয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহিরী পূর্বপাড়া গ্রামে। মৃতের নাম হাবল লোহার (৪৮)। মৃতের পরিবারের অভিযোগ বিজেপির দিকে।
জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী আচমকাই হাবল লোহারের বাড়িতে চড়াও হয়। হামলাকারীদের হাতে লাঠি, রড এবং ধারাল অস্ত্র ছিল বলে অভিযোগ। তারা হাবলবাবুর ওপর চড়াও হয়ে তাঁকে বেধড়ক মারধর করতে শুরু করে। ঘটনাস্থলেই গুরুতর জখম হন তিনি। মারধরের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, তার জেরেই হাবল লোহারের মৃত্যু হয় বলে দাবি পরিবারের।
শুধু হাবলবাবুর বাড়িই নয়, দুষ্কৃতীরা তাঁর আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর ও তাণ্ডব চালায়। গভীর রাতে এই হামলার জেরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণভয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘরের দরজা-জানালা বন্ধ করে দেন।
তদন্তে নেমে ও স্থানীয় সূত্রে পুলিস জানতে পেরেছে, ঘটনার সময় হাবল লোহারের সঙ্গে আরও এক তৃণমূল কর্মী উপস্থিত ছিলেন। হাবলবাবুর ওপর নৃশংস হামলা হতে দেখে তিনি প্রাণভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে যান এবং নিজেকে বাঁচাতে সারারাত একটি গাছের ওপর আত্মগোপন করে থাকেন। বুধবার সকালে গাছ থেকে নেমে এসে তিনি গ্রামবাসীদের পুরো ঘটনার কথা জানান।
মৃতের পরিবারের দাবি, হাবল লোহার দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তবে সম্প্রতি তিনি বিজেপির সঙ্গেও কিছুটা যোগাযোগ রাখছিলেন। পরিবারের অভিযোগ, এই রাজনৈতিক অবস্থান পরিবর্তনের জেরেই তাঁর ওপর এই পরিকল্পিত হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বীরভূমের রাজনৈতিক পারদ চড়তে শুরু করেছে। তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এলাকাকে অশান্ত করতে এবং ভয় দেখাতে বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই খুন করেছে। বিজেপির পক্ষ থেকে সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের পাল্টা দাবি, এই ঘটনার সাথে বিজেপির কোনও যোগ নেই। এটি আদতে তৃণমূলের পুরনো গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ফল, যার দায় এখন বিজেপির ওপর চাপানোর চেষ্টা চলছে।
খবর পেয়েই বোলপুর থানার পুলিস বিশাল বাহিনী নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। পুলিস মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। এলাকায় যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না ছড়ায়, তার জন্য পুলিসি টহলদারি চালানো হচ্ছে। এটি ব্যক্তিগত শত্রুতা, রাজনৈতিক খুন নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে— তা খতিয়ে দেখতে সব দিক বিবেচনা করে তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিস।
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