Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /রাজ্য
  • /TMC Worker Death: লাঠি, রড এবং ধারাল অস্ত্র হাতে মাঝরাতে এসেছিল কারা? বাড়ির সামনেই পিটিয়ে মেরে ফেলল তৃণমূল কর্মীকে

TMC Worker Death: লাঠি, রড এবং ধারাল অস্ত্র হাতে মাঝরাতে এসেছিল কারা? বাড়ির সামনেই পিটিয়ে মেরে ফেলল তৃণমূল কর্মীকে

Birbhum Crime: বীরভূমের বোলপুরে হাবল লোহার নামে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে। মঙ্গলবার রাতে একদল সশস্ত্র দুষ্কৃতী তাঁর বাড়িতে চড়াও হয়ে এই তাণ্ডব চালায়। মৃতের পরিবারের দাবি, ইদানীং বিজেপির সঙ্গে যোগাযোগ রাখায় বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই তাঁকে খুন করেছে। ঘটনার সময় তাঁর এক সহকর্মী প্রাণ বাঁচাতে সারারাত একটি গাছে লুকিয়ে ছিলেন।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 03, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:52 AM IST
TMC Worker Death: লাঠি, রড এবং ধারাল অস্ত্র হাতে মাঝরাতে এসেছিল কারা? বাড়ির সামনেই পিটিয়ে মেরে ফেলল তৃণমূল কর্মীকে

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ভাঙছে তৃণমূল! এর মধ্যেই CID-র নোটিস চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে মামলা অভিষেকের
TMC MP Abhishek Banerjee47 min ago
2
Bolpur murder case59 min ago
3
Unite8 Sports1 hr ago
4
Suvendu Adhikari1 hr ago
5
New TMC2 hrs ago