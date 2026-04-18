West Bengal Assembly Election 2026: বর্ধমানে বিভীষিকা, বিজেপির লাগাতার হুমকি: ভয়ে আত্মঘাতী তৃণমূলের সুশান্ত

West Bengal Assembly Election 2026: বর্ধমানে বিভীষিকা, বিজেপির লাগাতার হুমকি: ভয়ে আত্মঘাতী তৃণমূলের সুশান্ত
West Bengal Assembly Election 2026: মৃতের স্ত্রী টুম্পা দাস জানান, নীলপুর বাজারে মাছের ব্যবসা করতেন সুশান্ত। কয়েকদিন আগে স্থানীয় বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। এরপর থেকেই তাঁকে ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়া এবং এলাকা ছাড়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ।
অরূপ লাহা: নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তপ্ত পূর্ব বর্ধমান। বর্ধমান শহরের নীলপুর আমবাগান এলাকায় এক তৃণমূল কর্মীর অস্বাভাবিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। মৃতের পরিবারের সরাসরি অভিযোগ, বিজেপি কর্মীদের হুমকির জেরেই আত্মঘাতী হয়েছেন ওই ব্যক্তি।
মৃত ব্যক্তির নাম সুশান্ত দাস (৪০)। তিনি নীলপুর আমবাগান এলাকার বাসিন্দা ছিলেন এবং নীলপুর বাজারে মাছের ব্যবসা করতেন। সুশান্তর পরিবারের দাবি, গত কয়েকদিন ধরেই স্থানীয় কিছু বিজেপি কর্মীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ চলছিল। মৃতের স্ত্রী টুম্পা দাসের অভিযোগ, মাছের ব্যবসা বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হচ্ছিল সুশান্তকে। তাঁকে এলাকা ছাড়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল। এই মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরে গত কয়েকদিন ধরেই অবসাদে ভুগছিলেন তিনি।
ঘটনার দিন বিকেলে টুম্পা তাঁর মেয়েকে নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন। বাড়ি ফিরে এসে তিনি দেখেন, ঘরের ভেতর গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছেন সুশান্ত। দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করা হলেও শেষ রক্ষা হয়নি।
ঘটনার খবর পেয়েই সুশান্ত দাসের বাড়িতে পৌঁছান বর্ধমান শহর তৃণমূল সভাপতি তন্ময় সিংহ রায় এবং তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাস। সেখানে দাঁড়িয়ে বিজেপি-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তাঁরা। খোকন দাস বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের ছত্রছায়ায় থেকে বিজেপি কর্মীরা এখন থেকেই সাধারণ মানুষ ও আমাদের কর্মীদের হুমকি দিতে শুরু করেছে। সেই চাপ সহ্য করতে না পেরেই সুশান্ত এই চরম সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমরা দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'
অন্যদিকে, অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের জেলা মুখপাত্র শান্তরূপ দে বলেন, 'হার নিশ্চিত জেনেই তৃণমূল এই মৃত্যুকে নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তোলার চেষ্টা করছে। এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই।' ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। পুলিস পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
