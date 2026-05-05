TMC Worker Death: নানুরের রাস্তায় রক্তস্রোত: একা পেয়েই চড়াও, 'পরিবর্তনের' বাংলায় কুপিয়ে খুন তৃণমূল কর্মীকে

TMC Worker Death: নানুরের রাস্তায় রক্তস্রোত: একা পেয়েই চড়াও, 'পরিবর্তনের' বাংলায় কুপিয়ে খুন তৃণমূল কর্মীকে
TMC Worker Death: অভিযোগ, বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা তাঁকে রাস্তায় একা পেয়ে তাঁর উপর চড়াও হন। তাঁকে একা পেয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা।
প্রসেনজিৎ মালাকার: ভোট পরবর্তী হিংসা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না বলে সতর্ক করেছে কমিশন। কিন্তু ৪ মে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরনোর পরই শুরু ভোট পরবর্তী হিংসা। কোথাও খুন তৃণমূল কর্মী। কোথাও আকান্ত বিজেপি কর্মী। এবার ভোট পরবর্তী হিংসায় প্রাণ গেল বীরভূমের নানুরে এক তৃণমূল কর্মীর।
মৃতের নাম আবীর শেখ। বয়স ৪৫ বছর। নানুরের সন্তোষপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন আবীর শেখ। অভিযোগ, বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা তাঁকে রাস্তায় একা পেয়ে তাঁর উপর চড়াও হন। তাঁকে একা পেয়ে কুপিয়ে হত্যা করেছে বিজেপির কর্মী সমর্থকেরা। আবীর শেখের পরিবারের একজন জানান, তাঁর বাড়ি এসেছিলেন আবীর শেখ। বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিজের বাড়ি যাওয়ার পথেই দুষ্কৃতীদের রোষের মুখে পড়েন তিনি। তাঁকে কুপিয়ে হত্যা করে। ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত আবীর শেখ। রাস্তায় বয়ে যায় রক্তের স্রোত। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। এই ঘটনার পরই খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছেছে নানুর থানার বিশাল পুলিসবাহিনী। ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিস।
ওদিকে সিউড়ি শহরের পর এবার গ্রামে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে মরিয়া সিউড়ি বিধানসভার ভাবী বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বিধানসভার ক্ষেত্রে একের পর এক গ্রাম এদিন ভিজিট করেন তিনি। রাজগঞ্জ করমকাল সহ একাধিক গ্রামে যান তিনি। বলেন, "যা ঘটেছে আর ঘটবে না। সবাই শান্তিতে থাকুন। শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকুক।" সংখ্যালঘুদেরও আশ্বস্ত করেন তিনি। তাঁদের কোনও অসুবিধা হবে না বলেও আশ্বস্ত করেন বিজয়ী জগন্নাথ চট্টোপাধ্য়ায়।
প্রসঙ্গত, হিংসা, খুনের ঘটনা যে শুরু গ্রামে ঘটেছে, তা নয়। খাস কলকাতার বুকে বেলেঘাটাতেও বর্বরতা। বাড়ি থেকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিশ্বজিৎ পট্টনায়ক (৪৫) নামে এক তৃণমূল কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে বেলেঘাটায়। ভোট গণনায় তিনি এজেন্টের দায়িত্ব সামলেছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, সোমবার রাত ৮টা থেকেই বিশ্বজিতের ফোনে বারবার অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিদের কল আসছিল। এরপর রাত সাড়ে ৯টা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরন তিনি। তার কিছু পর রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ জনা ২৫ দুষ্কৃতী বাড়িতে চড়াও হয়ে বাড়ির প্রধান লোহার গেট উপড়ে ফেলে। এরপরই রাত ১১ টা নাগাদ বাড়ির ২০ মিটার দূরে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। এনআরএস হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ উদ্ধারের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
