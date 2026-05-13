/West Midnapur: মাটিতে হাঁড়িকাঠ পুঁতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল নেতা-কর্মীদের নাম, চন্দ্রকোনায় হাড়হিম হুমকি

West Midnapur: বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সবুজ মণ্ডল বলেন, চন্দ্রকোনা বিধানসভায় ক্ষীরপাই মণ্ডলের মনোহরপুর বাজারে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের ফল
চম্পক দত্ত: বলি দেওয়ার কাঠ মাটিতে পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হল তৃণমূল নেতাদের নাম। সেই কাঠে ঝোলানো কাগজে লেখা ২০১১ সালের তৃণমূল আসার পর নেপাল মানিকের কি অপরাধ জন্য তাকে ঘরছাড়া হতে হয়েছিল। তার নামে পুলিস কেস করা হয়েছিল,তার জবাব আপনাদের দিতে হবে। আর সেই কাগজে লেখা ১২ জন তৃণমূল নেতাকর্মীর নাম। ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় চন্দ্রকোনা ১ নম্বর ব্লকের মনোহরপুর বাজার এলাকায়।
২০২৬ এর নির্বাচনের তৃণমূলের টিকিটের বিধানসভায় প্রতিদ্বন্দ্বী করা তৃণমূল প্রার্থী সূর্যকান্ত দোলইয়ের ( ব্লক তৃণমূলের সভাপতি) অভিযোগ, নির্বাচনের ফল প্রকাশের পরেই চন্দ্রকোনার বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কর্মীদের বাড়ি ভাঙা হচ্ছে। মারধর করা হচ্ছে তৃণমূল কর্মীদের উপর। এমনকি রাতের বেলা মনোহরপুর বাজার এলাকায় তিনটি বলির কাঠ মাটিতে পুঁতে তাতে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে তৃণমূল নেতাদের নাম। তৃণমূলের তরফে প্রশ্ন করা হয়েছে এর মানে তৃণমূল নেতাকর্মীদের কি বলি দিতে চাইছে বিজেপি? যদিও বিষয়টি প্রকাশ্য আসতেই তড়িঘড়ি সরিয়ে ফেলা হয় ওই বলির কাঠ।
বিজেপির মণ্ডল সভাপতি সবুজ মণ্ডল বলেন, চন্দ্রকোনা বিধানসভায় ক্ষীরপাই মণ্ডলের মনোহরপুর বাজারে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা সাধারণ মানুষের বিক্ষোভের ফল। এলাকার কিছু সাধারণ মানুষকে ওই এলাকার তৃণমূল নেতারা এমনভাবে জ্বালিয়েছে, এমনভাবে কেস দিয়েছে যে সেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে। ভারতীয় জনতা পার্টি একটি সুশৃঙ্খল দল। সুশৃঙ্খল দল বলেই রাজ্য নেতৃত্বের কথা মেনে কোথাও আমরা অশান্তি করিনি। এখনও আমরা তৃণমূল কর্মীদের বাড়িতে থাকতে দিয়েছি। আজ যে ঘটনা ঘটেছে তার সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনও সম্পর্ক নেই। সাধারণ মানুষ বিজেপিকে হাতিয়ার করে তাদের ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। তৃণমূল নেতাদের বলছি, আপনারা সাবধান হোন। আমরা চাই আপনারা সুষ্ঠুভাবে এলাকায় বসবাস করুন।
অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী তথা ব্লক সভাপতি সুর্যকান্ত দোলুই বলেন, ভোটের পরে যেভাবে রাজ্যে হিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে তাতে চন্দ্রকোনা এলাকাও ব্যতিক্রম নয়। এখানে যারা তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন তাদের বেছে বেছে ঘর দুয়ার ভাঙা হচ্ছে। তাদের বাড়িতে হামলা করা হচ্ছে। রাস্তায় মারধর করা হচ্ছে। তার জ্বলন্ত প্রমাণ আজ মনোহরপুর বাজারে হাঁড়িকাঠ গেড়ে তৃণমূল কর্মীদের নাম লিখে টাঙ্গিয়ে দেওয়া হয়েছে। আগামীদিনে তাদের বলি দেওয়া হবে। দেখুন, কোন যুগে আমরা বাস করছি? যারা প্রকাশ্যে হাঁড়িকাঠ গাড়ছে তাদের একজনও অ্যারেস্ট হয়েছে কি? যারা বিজেপি করেছে তারা মানুষ, যারা বিরোধী দল করেছে তারাও মানুষ। মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সময় কোথাও এভাবে হাঁড়িকাঠ গেড়ে হুমকি দেওয়া হয়নি।
