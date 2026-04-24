TMC workers save BJP worker life: ভোট-লড়াইয়ের উলটপুরাণ, বিজেপি কর্মীকে বাঁচাতে ছুটে এলেন তৃণমূল কর্মীরা

  TMC workers save BJP worker life: ভোট-লড়াইয়ের উলটপুরাণ, বিজেপি কর্মীকে বাঁচাতে ছুটে এলেন তৃণমূল কর্মীরা

West Bengal Assembly Election 2026: উদ্ধারে হাত লাগানো থেকে হাসপাতালে যাওয়া, সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের এই ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই অভিভূত বিজেপি কর্মীরা। তবে সিউড়ির ছবি-ই সবটা নয়। ভোট মিটতেই অশান্তি বীরভূমেরই সাঁইথিয়াতে।

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Apr 24, 2026, 03:41 PM IST
বিজেপি কর্মীকে বাঁচাতে ছুটে আসেন তৃণমূল কর্মীরা

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: হাড্ডাহাড্ডি ভোটের লড়াইয়ের মধ্যেই এ যেন এক উলটপুরাণ। যেখানে রাজনৈতিক শত্রুতা, বৈরিতাকে পিছনের সারিতে রেখে অগ্রাধিকার পেল মানবতা, সৌজন্য। যখন বাংলা দখলে প্রবল তৃণমূল বনাম বিজেপি হাওয়ার মধ্যেই, বিজেপি কর্মীকে বাঁচাতে ছুটে এলেন তৃণমূল কর্মীরা।

সিউড়িতে মানবতার সৌজন্য
গাছ ভেঙে চাপা পড়েছিলেন বিজেপি কর্মী। তাঁকে বাঁচাতে ছুটে আসেন তৃণমূল কর্মীরা। বীরভূমের সিউড়ির ঘটনা। বৃহস্পতিবার সিউড়ির বোবা স্কুলের ভোটকেন্দ্রের ১৩৫ ও ১৩৬ নম্বর বুথে চলছিল প্রথম দফার ভোটগ্রহণ। সেই সময় স্কুলের বাইরে থাকা কৃষ্ণচূড়া গাছটি আচমকাই ভেঙে পড়ে। আর সেই ভেঙে পড়া গাছের নীচে চাপা পড়ে যান বিজেপি কর্মী জিকো চট্টরাজ। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও কয়েকজন বিজেপি কর্মীও।

গাছের ডাল ভেঙে পড়ে ছিঁড়ে যায় বিদ্যুতের তারও। গাছ ভেঙে চাপা পড়া সহকর্মীকে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। তখন সেখানে কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন কয়েকজন তৃণমূল কর্মী। এই ঘটনা দেখে তাঁরাও সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে হাতে হাত লাগিয়ে উদ্ধার করলেন জখম জিকো চট্টরাজকে। 

এরপর তাঁকে বাইকে বসিয়ে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। হাসপাতালেও তাঁদের সঙ্গে যান তৃণমূল কর্মীরা। তৃণমূল কর্মীদের এই ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই অভিভূত বিজেপি কর্মীরা। ওদিকে গাছ ভেঙে পড়ে জিকো চট্টরাজের দাঁত ভেঙে গিয়েছে। মাথা ও কোমরে চোট লেগেছে বলে জানা গিয়েছে।

সাঁইথিয়ায় মারধর
তবে সিউড়ির ছবি-ই সবটা নয়। পুরো রাজ্য তো দূর, পুরো জেলার ছবিও নয়। কারণ ভোট মিটতেই অশান্তি বীরভূমেরই সাঁইথিয়াতে। বিজেপির পোলিং এজেন্টকে মারধোরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। বীরভূমের সাঁইথিয়ায় ভোট মিটতেই রাতে উত্তেজনা ছড়ায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বেহুলা পাড়া এলাকায়। বিজেপির অভিযোগ, ১৩১ নম্বর বুথে তাদের এক পোলিং এজেন্টের বাড়ি ঘেরাও করে মারধর করা হয়েছে।

অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের দাবি, তাদের এক কর্মীকেও মারধর করা হয়েছে, যার জেরে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘটনার খবর পেয়ে সাঁইথিয়া থানার পুলিস দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত পোলিং এজেন্টকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়। এলাকায় এখনও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন রয়েছে পুলিস বাহিনী।

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

