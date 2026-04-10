West Bengal Assembly Election 2026: রাতারাতি তৃণমূলে মহাধস: চোখের নিমেষে শক্তি বাড়াল বিজেপি
West Bengal Assembly Election 2026: বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা কমছে, আর সেই কারণেই প্রতিনিয়ত মানুষ বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। আগামী দিনেও এই যোগদানের ধারা আরও জোরদার হবে বলেও তারা আত্মবিশ্বাসী।
অরূপ বসাক: বিধানসভা নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলার রাজনৈতিক মাটি। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের গড়ে আবারও বড়সড় ভাঙন ধরিয়ে নিজেদের শক্তি বাড়াল বিজেপি। গত রাতে মেটেলি ব্লকের মাটিয়ালী-বাতাবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ঘটে।
বিজেপি সূত্রে দাবি করা হয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে আয়োজিত এক গুরুত্বপূর্ণ যোগদান সভায় দয়াল রায়ের নেতৃত্বে একযোগে ১৫টি পরিবারের প্রায় ১০০ জন সদস্য তৃণমূল কংগ্রেস ত্যাগ করে আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে শামিল হন। স্থানীয় রাজনৈতিক মহলের মতে, নির্বাচনের আগে এই দলবদল এলাকার রাজনৈতিক সমীকরণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পারে।
এদিন নতুন যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে তাদের স্বাগত জানান বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সদস্য মজনুল হক। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সমতল মণ্ডল সভাপতি মুন্না আলম, বিজেপি নেতা বিশাল কুমার, মদন লোহার, জগবন্ধু রায়, হামিদুল ইসলাম ও শ্যামল ছাত্রী-সহ অন্যান্য স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।
যোগদান সভা শেষে মজনুল হক ও অন্যান্য বিজেপি নেতারা জানান যে, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা দ্রুত কমছে। দুর্নীতির অভিযোগ ও উন্নয়নের অভাবের কারণেই মানুষ তৃণমূল ছাড়ছেন বলে তাদের দাবি। জেলা বিজেপি নেতৃত্বের কথায়, 'মানুষ এখন বিকল্প হিসেবে বিজেপিকেই বেছে নিচ্ছেন। আগামী দিনে এই যোগদানের ধারা আরও তীব্র হবে এবং মেটেলি ব্লকে তৃণমূল কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়বে।' যদিও এই দলবদল নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে বিধানসভা নির্বাচনের মুখে এই ভাঙন যে শাসক শিবিরের জন্য কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াল, তা বলাই বাহুল্য।
উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে খড়্গপুর শহরের তালিবাগিচা এলাকায় প্রচারে গিয়ে ফের বেফাঁস মন্তব্য দিলীপের। ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যারা যাওয়ার জন্য তৈরি, তাদের অন্তিম বিদায় ঘণ্টা বাজছে। পিসি ভাইপোর ভোল পাল্টে যাচ্ছে। দিন কে দিন টাইট হচ্ছে। যত জল ছিল সব নিংড়ে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ৯০ লাখ গেছে আরও ১০-১২-১৫ লাখ যাবে। এই ভুয়ো ভোটারদের জন্যই তিনবার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'
তিনি আরও বলেন, '৩৪ বছর সিপিএম ছিল। এই যে দেশদ্রোহী, দেশবিরোধীদের বিদায় হয়েছে। এর জন্য ভারতবর্ষে, সারাদেশে পরিবর্তনের ঢেউ। উন্নয়নের ঢেউ। সেটা এবার পশ্চিমবাংলায় লাগবে।' স্বাভাবিকভাবেই দিলীপের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দিলীপ ঘোষকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছে তৃণমূল।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)