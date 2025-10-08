English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের পাশে 'অভিষেক সেনা', জলপাইগুড়িতে রাতভর...

North Bengal Flood: জলপাইগুড়ির  ময়নাগুড়ির চারেরবাড়ি এলাকায় ত্রাণকাজে হাত লাগালেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির (ওয়েবকুপা) সদস্যরা। পরনে 'অভিষেক সেনা' লেখা টি-শার্ট। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Oct 8, 2025, 06:04 PM IST
North Bengal Flood: উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের পাশে 'অভিষেক সেনা', জলপাইগুড়িতে রাতভর...

প্রদ্যুত্‍ দাস: উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের পাশে  'অভিষেক সেনা'। জলপাইগুড়িতে ত্রাণকাজে এগিয়ে এলেন যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি  রামমোহন রায়-সহ দলের বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মীরাও।

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন: North Bengal Flood: এবার ভেসে গেল 'সুন্দরবন'! তলিয়ে গেল ঘর-বাড়ি, চাষের জমি.. ভয়ংকর পরিস্থিতি..

বন্যাকবলিত উত্তরবঙ্গে শেষ  উদ্ধারকাজ। গ্রামে গ্রামে এখন চলছে ত্রাণবিলি। সেই কাজেই এবার হাত লাগালেন পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতির (ওয়েবকুপা) সদস্যরা। মঙ্গলবার রাতভর জলপাইগুড়ির  ময়নাগুড়ির চারেরবাড়ি এলাকায় ত্রাণসামগ্রী তুলে দেন তাঁরা। পরনে ছিল 'অভিষেক সেনা'। আজ, বুধবারও ত্রাণ বিলি করবেন ওয়েবকুপার সগস্যরা।

এর আগে, উত্তরবঙ্গে বন্যাদুর্গতদের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। এক্স হ্য়ান্ডেল পোস্টে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রত্যেক ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জানাতে চাই, এই কঠিন সময়ে আপনারা একা নন। আমি তৃণমূল কংগ্রেসের  প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবকের কাছে আবেদন জানাচ্ছি যে, তাঁরা যেন সহানুভূতি এবং অঙ্গীকারের সাথে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ান, তাঁদের সহায়তা করেন এবং সাহায্য পৌঁছে দেন। সম্মিলিত সংকল্প এবং মা দুর্গার আশীর্বাদে আমরা একসাথে এই দুর্যোগ কাটিয়ে উঠব'।

 

এদিকে বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে উত্তরবঙ্গে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতায় ফিরলেন আজ, বুধবার। শিলিগুড়ির বাগডোগরা থেকে কলকাতা, বিমান ভাড়া দেখাচ্ছে ২৫,০০০ থেকে ২৮,০০০ টাকা। যা নিয়ে কড়া সমালোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিমানবন্দরে তিনি বলেন, 'দুর্যোগে ফায়দা লুঠছে উড়ান সংস্থাগুলি'।  জানান, 'গতকাল ৪০০ ত্রাণ পাঠিয়েছি। ভলভো বাস, NSBTC-র ব্যবস্থা করেও পর্যটকদের ফেরানো হচ্ছে। ভূমিধস সরানোর কাজ এখনও চলছে। ঘুরে যাওয়ার বিকল্প রুট বের করা হয়েছে। ২১ পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। মিরিকে পাকা ব্রিজ তৈরি হচ্ছে'।

আরও পড়ুন:  Husband kills wife and son: 'পুজোর সময়ও একসঙ্গে জামাকাপড়ও কেনে দুজনে...' স্ত্রী ও ৭-র ছেলেকে করাত দিয়ে কেটে.... ভয়ংকর ঘটনা!

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
north BengalfloodRelief WorkAbhishek Banerjee
পরবর্তী
খবর

Mamata Banerjee on Amit Shah: 'প্রধানমন্ত্রীকে বলব, সবসময় অমিত শাহকে বিশ্বাস করবেন না, উনি একজন বড় মীরজাফর...' ত্রিপুরা ইস্যুতে বিজেপিকে চাঁচাছোলা আক্রমণ মুখ্যমন্ত্রীর...
.

পরবর্তী খবর

Purulia: 'কাছে আয়, কোলে বস... তাহলে পরীক্ষায় ভালো নম্বর পাবি!' পুরুলিয়ার কামুক ফের...