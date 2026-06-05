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TMC Working Committee Big Change: দলে প্রবল বিদ্রোহ: অভিষেকের ডানা ছাঁটলেন মমতা-- বিক্ষোভ সামলাতে তৃণমূলে বড় রদবদল

Abhishek Banerjee: এছাড়া দলের রাশ যাতে নির্দিষ্ট এক জনের হাতে না থাকে, তাই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এবার যুগ্ম জাতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে দোলা সেন ও ডেরেক ও'ব্রায়ানকে। দলের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভাশীষ চক্রবর্তীকে।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jun 05, 2026, 08:03 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 08:09 PM IST
TMC Working Committee Big Change: দলে প্রবল বিদ্রোহ: অভিষেকের ডানা ছাঁটলেন মমতা-- বিক্ষোভ সামলাতে তৃণমূলে বড় রদবদল

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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