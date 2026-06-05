/TMC Working Committee Big Change: দলে প্রবল বিদ্রোহ: অভিষেকের ডানা ছাঁটলেন মমতা-- বিক্ষোভ সামলাতে তৃণমূলে বড় রদবদল

প্রবীর চক্রবর্তী: বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়, বিধায়কদের একের পর এক বিদ্রোহ এবং পুরসভাগুলির মেয়র, বরো চেয়ারম্যান ও কাউন্সিলরদের গণ-পদত্যাগের জেরে এই মুহূর্তে চরম রাজনৈতিক ঝড়ের মুখে তৃণমূল কংগ্রেস। দলের এই নজিরবিহীন হাল সামলাতে এবার সাংগঠনিক স্তরে এক ঝাঁক বড়সড় রদবদল করলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
শুক্রবার কালীঘাটে তৃণমূলের সদর দফতরে দলের জাতীয় কার্যসমিতির এক জরুরি বৈঠক বসেছিল। সেই বৈঠকের পরেই দলীয় কাঠামোয় আমূল পরিবর্তন এনে নতুন রাজ্য সভাপতি ও যুব-ছাত্র সংগঠনের শীর্ষ পদে নতুন মুখ ঘোষণা করা হয়েছে।
এই রদবদলের সবচেয়ে বড় চমক চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য। সুদীর্ঘদিন দায়িত্ব সামলানোর পর সুব্রত বক্সীকে সরিয়ে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে রাজ্য সভাপতি পদে উন্নীত করা হল। এছাড়া দলের রাশ যাতে নির্দিষ্ট এক জনের হাতে না থাকে, তাই সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি এবার যুগ্ম জাতীয় সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে দোলা সেন ও ডেরেক ও'ব্রায়ানকে। দলের কোষাধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শুভাশীষ চক্রবর্তীকে।
ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠনের নতুন মুখ
যুব তৃণমূলের সভাপতি পদে সায়নী ঘোষ বহাল থাকলেও, ছাত্র সংগঠনে (TMCP) বড়সড় রদবদল করা হয়েছে। দলের বহিষ্কৃত নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহের আবহে ছাত্র পরিষদের সভাপতি পদ থেকে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্যকে সরিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে নতুন মুখ প্রিয়াঙ্কা অধিকারীকে। তৃণাঙ্কুরকে কার্যনির্বাহী সদস্য করা হয়েছে। পাশাপাশি, ঋতব্রতর জায়গায় তৃণমূলের শ্রমিক ইউনিয়ন (INTTUC)-এর নতুন সভাপতি করা হয়েছে মলয় ঘটককে। আর হকার ইউনিয়নের আলাদা দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে মদন মিত্রকে।
দলীয় স্তরে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শাখার দায়িত্বে যাঁরা এলেন:
কৃষক শাখা: বেচারাম মান্না
ক্ষেত মজদুর শাখা: পূর্ণেন্দু বসু
তফশিলি জাতি/উপজাতি শাখা: বীরবাহা হাঁসদা
মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি: মালা রায়
রাজ্য ও জেলা স্তরে অন্যান্য রদবদল
প্রদেশ তৃণমূলের সহ-সভাপতি পদে চারজন মহিলা মুখ যথাক্রমে সাজদা আহমেদ, মমতা ঠাকুর, নয়না ব্যানার্জি এবং স্বাতী খন্দেকারকে নিযুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া বাবর আলি, পুলক রায়, অসীমা পাত্র, অরূপ বিশ্বাস এবং রাজীব ব্যানার্জিকে রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে। দলের কার্যনির্বাহী সদস্য করা হয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, ডাঃ রানা চ্যাটার্জি, বিদেশ বোস, জয়া দত্ত, তাপস চ্যাটার্জি, বসুন্ধরা গোস্বামী এবং গৌতম দেবকে। বর্তমান প্যানেলিস্টরা ছাড়াও চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কল্যাণ ব্যানার্জি, মদন মিত্র ও কুণাল ঘোষকে মুখপাত্র করা হয়েছে।
বৈঠকে সাংসদ ও বিধায়কদের অনুপস্থিতি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবিকে সম্পূর্ণ খারিজ করেছে তৃণমূল। দলের তরফ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এটি বিধায়ক-সাংসদদের বৈঠক ছিল না, এটি ছিল ‘জাতীয় কর্মসমিতির’ বৈঠক। তৃণমূল সূত্রে খবর, মহুয়া মৈত্র, সুস্মিতা দেব, মুকুল সাংমা এবং রাজেশ ত্রিপাঠীর মতো ভিন রাজ্যের শীর্ষ নেতারা ভার্চুয়ালি এই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন। রাজনৈতিক মহলের মতে, দলের অন্দরে তৈরি হওয়া তীব্র অসন্তোষ ও ভাঙন রুখতেই তড়িঘড়ি এই নতুন কমিটি গঠন করে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)