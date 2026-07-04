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North Bengal Tourist Help Line: পর্যটকদের এক ফোনেই মিলবে সহায়তা, চালু হচ্ছে হেল্পলাইন নম্বর, শিলিগুড়িতে পাইলট প্রকল্প

North Bengal Tourist Help Line: রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ জানান, পর্যটকদের নিরাপত্তা ও স্বার্থরক্ষা সরকারের কাছে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার

Written BySekender Abu Zafar
Published: Jul 04, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:18 PM IST
North Bengal Tourist Help Line: পর্যটকদের এক ফোনেই মিলবে সহায়তা, চালু হচ্ছে হেল্পলাইন নম্বর, শিলিগুড়িতে পাইলট প্রকল্প
Source: Bureau

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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