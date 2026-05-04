Tollygunge election result 2026 Live: টলিপাড়ার ‘পাওয়ার হাউস’ টালিগঞ্জে কি অরূপের দাপট অটুট? না কি গ্ল্যামার যুদ্ধে বাজিমাত করবে বিজেপি?

Tollygunge election result 2026 Live: টলিপাড়ার ‘পাওয়ার হাউস’ টালিগঞ্জে কি অরূপের দাপট অটুট? না কি গ্ল্যামার যুদ্ধে বাজিমাত করবে বিজেপি?
West Bengal Election 2026: দুই দশকের অজেয় দুর্গ টালিগঞ্জে এবার ত্রিমুখী লড়াই। ২০২৪-এর লোকসভা ট্রেন্ডে তৃণমূল এগিয়ে থাকলেও অরূপ বিশ্বাসকে টক্কর দিতে ময়দানে বিজেপির পাপিয়া অধিকারী ও সিপিআইএম-এর পার্থপ্রতিম বিশ্বাস। রেকর্ড ৯২.৯৩% ভোটদান আর ভোটার তালিকা নিয়ে তপ্ত আবহে ‘টলিউডের হৃতপিণ্ড’ কার দখলে যায়, আজ মিলবে সেই উত্তর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: দক্ষিণ কলকাতার বিনোদন জগতের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ১৫২ নম্বর টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে একটি অত্যন্ত হাই-প্রোফাইল আসন। ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কেন্দ্রে শুরুতে তিনটি আসন থাকলেও ১৯৫৭ সাল থেকে এটি একটি একক আসনে পরিণত হয়। এই কেন্দ্রটি একসময় বামপন্থীদের দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। সিপিআই(এম)-এর প্রশান্ত সুর ১৯৭৭ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত টানা এই আসনের বিধায়ক ছিলেন। ২০০১ সালে তৃণমূল কংগ্রেসের অরূপ বিশ্বাস প্রথমবার এই আসনে জয়ী হন। সেই থেকে গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে কেন্দ্রটি তৃণমূলের দখলেই রয়েছে। টালিগঞ্জ 'টলিউড' ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির কেন্দ্র হওয়ায় এখানকার নির্বাচনে প্রায়ই টলি-তারকাদের উপস্থিতি এবং গ্ল্যামারের লড়াই দেখা যায়।
২০২৬-এর রাজনৈতিক লড়াইয়ে প্রধান প্রার্থীরা হলেন:
তৃণমূল (TMC): অরূপ বিশ্বাস।
বিজেপি (BJP): পাপিয়া অধিকারী
সিপিআইএম (CPIM): পার্থপ্রতিম বিশ্বাস
ভোটগ্রহণ : ২৯ এপ্রিল, ২০২৬
ভোটগণনা: ৪ মে ফলাফল
ফলাফলের স্ট্যাটাস: গণনা শুরু
২০২১ বিধানসভা:
তৃণমূল কংগ্রেসের হেভিওয়েট প্রার্থী অরূপ বিশ্বাস ১,০১,৪৪০ ভোট পেয়ে জয়ী হন।
নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপির তৎকালীন সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় পেয়েছিলেন ৫০,৩৬৪ ভোট।
সিপিআই(এম)-এর দেবদূত ঘোষ প্রায় ৪২,০০০ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলেন।
জয়ের ব্যবধান ছিল বিশাল (৫০,০৭৬ ভোট)।
২০২৪ লোকসভা ট্রেন্ড:
টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রটি যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের সায়নী ঘোষ এই বিধানসভা থেকে বড় মাপের লিড পেয়েছিলেন, যা তার জয়ের পথ প্রশস্ত করে। বিজেপি এবং বামফ্রন্ট উভয়েই তাদের হারানো জমি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেছিল কিন্তু তৃণমূল তাদের আধিপত্য বজায় রাখে।
উপনির্বাচন:
২০২১ সালের নির্বাচনের পর থেকে এখন পর্যন্ত টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে কোনও উপনির্বাচন হয়নি। বর্তমান বিধায়ক অরূপ বিশ্বাস তাঁর মেয়াদ পূর্ণ করেছেন।
বাংলার লড়াই ২০২৬: যে ভোট শুধু ভোট নয়
এবারের বিধানসভা ভোট কোনো সাধারণ নির্বাচন ছিল না। দুই দফায়, দুটো আলাদা তারিখে, ২৯৪টি আসনে যে লড়াই হয়েছে তা আসলে দুটো রাজনৈতিক দর্শনের সংঘাত। একদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলা অস্মিতার আওয়াজ, অন্যদিকে মোদী-শাহের হিন্দুত্বের ঢেউ। বাংলার মাটিতে কোনটা জিতল, সেই হিসেব মিলছে আজ।
দুই দফায় মিটল ভোটের পর্ব
প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল ১৫২টি আসনে ভোট পড়েছে। দ্বিতীয় দফায় ২৯ এপ্রিল বাকি ১৪২টি আসনে। রাজ্যজুড়ে মোট ৮০,৭১৯টি বুথে ভোট গ্রহণ হয়েছে। মোট নথিভুক্ত ভোটার ছিলেন ৬ কোটি ৮২ লাখের কিছু বেশি। দুই দফা মিলিয়ে ভোট পড়েছে ৯২.৯৩ শতাংশ, যা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।
সেই বিতর্কিত ভোটার তালিকা
ভোটের আগে থেকেই উত্তাপ ছড়িয়েছিল বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর (SIR) ইস্যু। নির্বাচন কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই প্রক্রিয়ায় রাজ্য থেকে প্রায় ৯১ লাখ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে, মোট ভোটারের প্রায় ১২ শতাংশ। এদের মধ্যে ৬০ লাখের বেশিকে অনুপস্থিত বা মৃত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, অনিশ্চিত তালিকার প্রায় ৬৫ শতাংশ মুসলিম ভোটার, পাশাপাশি মতুয়া সম্প্রদায়ের দলিত হিন্দু ভোটাররাও ক্ষতিগ্রস্ত। তৃণমূল দাবি করেছে, আসল ভোটার মুছে দেওয়া হয়েছে। বিজেপি বলেছে, বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ছাঁটাই হয়েছে।
মোদী-শাহের বাংলা অভিযান
কেন্দ্র সরকার এবারের বাংলা ভোটে পুরোদস্তুর ময়দানে নেমেছিল। কেন্দ্রীয় বাহিনীর পাশাপাশি এই প্রথম কোনো রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জাতীয় তদন্ত সংস্থা বা এনআইএ (NIA) মোতায়েন করা হয়েছে। দুই দফায় রাজ্যে সাড়ে তিন লাখের বেশি নিরাপত্তাকর্মী কাজ করেছেন। ভোটের আগে থেকে ইডি-সিবিআই তদন্তের চাপ, বিদ্যালয় নিয়োগ দুর্নীতির মামলা, আরজি কর কাণ্ডের প্রতিক্রিয়া মিলিয়ে বিজেপি রাজ্যে পরিবর্তনের ন্যারেটিভ তৈরির চেষ্টা করেছে।
মমতার বাংলা অস্মিতা
তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই এই লড়াইকে বাংলার আত্মসম্মানের প্রশ্ন হিসেবে তুলে ধরেছেন। কেন্দ্রীয় এজেন্সির ব্যবহার, এসআইআর বিতর্ক এবং মোদী-শাহের সরাসরি প্রচারে বাংলায় আসাকে রাজ্যের স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তিনি। লক্ষ্মীর ভান্ডার, যুবসাথী-সহ একাধিক কল্যাণ প্রকল্পকে ঢাল করে ভোটে গিয়েছে তৃণমূল।
