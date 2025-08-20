Jalpaiguri: ব্রিজের উপর শেষ সেলফি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লিখলেন, 'আর দেখা হবে না...'! তারপরই তিস্তায় নিজেকে...

Jalpaiguri: ব্রিজের উপর শেষ সেলফি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লিখলেন, 'আর দেখা হবে না...'! তারপরই তিস্তায় নিজেকে...
Jalpaiguri: ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে সেলফি। তারপর হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাস 'আর দেখা হবে না...', এই লিখে তিস্তায় ঝাঁপ যুবতীর। বর্তমানে যুবতীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।
প্রদ্যুত দাস: হলদিবাড়ি সংলগ্ন জয়ী সেতু তিস্তা নদীতে আচমকাই ঝাঁপিয়ে পড়ল এক যুবতী। ঘটনার দেখার পরে উদ্ধারে নৌকা নিয়ে ছুটল এলাকার বাসিন্দারা।
তিস্তা নদী থেকে উদ্ধার করে যুবতীকে নিয়ে আসা হয় মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে ওই যুবতী স্বাভাবিক রয়েছে। তবে কী কারণে মাঝ নদীতে ঝাঁপিয়ে দিলেন ওই যুবতী তা স্পষ্ট জানা যায়। ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার বিকেলে। স্থানীয় বাসিন্দা তাজমল প্রামাণিক জানান, কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ি সংলগ্ন মেখলিগঞ্জের জয়ী সেতুর ওপর থেকে ওই যুবতী ঝাপিয়ে পড়ে। যা দেখার পর তিনি ছুটে যান।
আরও পড়ুন:Madhya Pradesh Horror: যুবতী স্কুল টিচারই ক্রাশ! প্রেমের প্রস্তাবে না করায় জ্যান্ত জ্বা*লিয়ে দিল ছাত্র...
পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিস। এদিকে মেয়েটির বাবা জানান, মেয়ে মেখলিগঞ্জে এসেছে সেটা জানি। হঠাৎ ফোন এল আমার মেয়ে নাকি তিস্তায় ঝাঁপ দিয়েছে। খবর পেয়ে হাসপাতালে এসেছি। কেন ঝাঁপ দিয়েছে সেটা তিনি জানেন না। যদিও পুরো ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।
ইতোমধ্যেই জানা গিয়েছে, আহত যুবতীর বাড়ি মেখলিগঞ্জ ব্লকের ডাঙ্গারহাটে। তাঁর পরিচিতদের দাবি, ঝাঁপ দেওয়ার কিছুক্ষণ আগে সেতুর উপর সেলফি তুলে হোয়াটসঅ্যাপ স্ট্যাটাসে লিখেছিলেন— 'আর দেখা হবে না'। তারপরই ঘটে যায় ঘটনাটি। যুবতী কেন নদীতে ঝাঁপ দিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। যদিও স্থানীয়দের অনেকেরই অনুমান, প্রেমের সম্পর্কে টানাপোড়েনই তাঁকে এই পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে।
আরও পড়ুন:Delhi CM Rekha Gupta Attacked: আক্রান্ত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী! বাড়িতেই জনশুনানি চলাকালীন রেখা গুপ্তার উপর ভয়ংকর হামলা...
আপনি কি অবসাদগ্রস্ত? বিষণ্ণ? চরম কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। আপনার হাত ধরতে তৈরি অনেকেই। কথা বলুন প্লিজ...
iCALL (সোম-শনি, ১০টা থেকে ৮টা) ৯১৫২৯৮৭৮২১
কলকাতা পুলিস হেল্পলাইন (সকাল ১০টা-রাত ১০টা, ৩৬৫ দিন) ৯০৮৮০৩০৩০৩, ০৩৩-৪০৪৪৭৪৩৭
২৪x৭ টোল-ফ্রি মানসিক স্বাস্থ্য পুনর্বাসন হেল্পলাইন-- কিরণ (১৮০০-৫৯৯-০০১৯)
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)