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পাক চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রিষড়ায় এসটিএফের জালে তপসিয়ার যুবক সানি

Rishra Arrest: পাকিস্তানি চর আইএসআই এজেন্ট রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব আলমকে গত ১২ আগস্ট হাবড়া থেকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে ভারতে ঢুকেছিল রউফ

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 19, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 12:42 PM IST
পাক চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রিষড়ায় এসটিএফের জালে তপসিয়ার যুবক সানি
Image Credit: -ছবি-প্রতীকী

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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