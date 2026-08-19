/পাক চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রিষড়ায় এসটিএফের জালে তপসিয়ার যুবক সানি

বিধান সরকার: পাক চরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, রিষড়ার সন্ধাবাজার থেকে গ্রেফতার তপসিয়ার যুবক! ধৃতের নাম জাফর শাম ওরফে সানি। হুগলির রিষড়ার সন্ধাবাজার এলাকা থেকে সানিকে গ্রেফতার করে এসটিএফ।
সূত্রের খবর, পাকিস্তানি চর আইএসআই এজেন্ট রানা রউফ ওরফে ওয়াহাব আলমকে গত ১২ আগস্ট হাবড়া থেকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। পাকিস্তান থেকে নেপাল হয়ে ভারতে ঢুকেছিল রউফ। তাকে জেরা করে তপসিয়ার ইমরান হোসেনের খোঁজ পায় এসটিএফ। ইমরান রানাকে ভারতীয় নথি বানাতে সাহায্য করেছিল। এরপর তপসিয়ার বাসিন্দা ইজাজ আলিকে গ্রেফতার করে এসটিএফ। এবার তপসিয়ার আরেক যুবক জাফর শাম ওরফে সানিকে রিষড়া থেকে গ্রেফতার করল।
তদন্তে উঠে এসেছে, রানার নেটওয়ার্কে কাজ করত সানি। হাওড়ার সালকিয়ায় রানাকে একটি কারখানায় কাজ পাইয়ে দিয়েছিল সে। রানাকে বন্ধু হিসাবে পরিচয় দিয়েছিল। চন্দননগর পুলিশের এক আধিকারিক জানান,দীর্ঘদিন ধরে জাল নথি তৈরীর কাজ করত ধৃত যুবক। হাবড়ায় ফরেনার্স অ্যাক্টে মামলা দায়ের হওয়ার পর পাক চর রানা গ্রেফতার হতেই তার সঙ্গে যোগ আছে,তাকে সাহায্য করেছে,জাল নথি তৈরিতে সাহায্য করেছে এমন ব্যাক্তিদের খোঁজ শুরু করে এসটিএফ। সেই সূত্রেই সানির নাম পায়।
পুলিস সূত্রে খবর, গোপন তথ্য সংগ্রহের জন্য লোক নিয়োগ করে রানা। কাঠমান্ডু হয়ে কলকাতায় আসে। পেট্রাপোল দিয়ে বাংলাদেশ পালানোর ছক কষেছিল। তার আগেই সে ধরা পড়ে যায়। পুলিশি ধরপাকড় শুরু হওয়ার পরেই নিজের এলাকা ছেড়ে রিষড়ায় চলে আসে সানি। পুলিস তাকে ধাওয়া করে রিষড়ার সন্ধাবাজার এলাকায় অভিযান চালিয়ে গতকাল গভীর রাতে তাকে পাকড়াও করে এসটিএফ।
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