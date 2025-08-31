Bengal Weather Update: সপ্তাহ শুরুতেই বৃষ্টির তাণ্ডব! দক্ষিণের সব জেলায় ফের প্লাবন, আবহাওয়ার বড় আপডেট...

Bengal Weather Update: সপ্তাহ শুরুতেই বৃষ্টির তাণ্ডব! দক্ষিণের সব জেলায় ফের প্লাবন, আবহাওয়ার বড় আপডেট...
West Bengal Weather Update: আগামী সপ্তাহের শুরুতে বাংলায় ফিরতে পারে মৌসুমী অক্ষরেখা। সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমলেও, সপ্তাহের মাঝামাঝি মঙ্গলবার বাড়বে বৃষ্টি।
অয়ন ঘোষাল: মৌসুমী অক্ষরেখা উড়িষ্যার ওপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে। আগামী সপ্তাহের শুরুতে বাংলায় ফিরতে পারে মৌসুমী অক্ষরেখা। সপ্তাহের মাঝামাঝি মঙ্গলবার বাড়বে বৃষ্টি। উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে।
সিস্টেম:
মৌসুমী অক্ষরেখা রাজস্থানের বিকানির আজমির গুনাহ দামোহ দুর্গ চাঁদবালি হয়ে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে গিয়ে মধ্য বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। মধ্যপ্রদেশ, কঙ্কন, উত্তর অসমে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতের পঞ্জাবের ওপর পশ্চিমী ঝঞ্ঝা রয়েছে।
আরও পড়ুন:Narendra Modi To Meet Xi Jinping: ট্রাম্পের শুল্ক চাপে এক ভারত-চিন! গলছে বরফ? ৭ বছর পর রবিতেই...
দক্ষিণবঙ্গ:
আজ বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। সঙ্গে দমকা ঝোড়ো বাতাস ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর জেলাতে সম্ভাবনা বেশি।
সোমবার বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি বাড়বে। মঙ্গলবার বজবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পরিমাণ কিছুটা বাড়বে। কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমান, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রাম জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস হইবে।
বুধবারেও বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বেশি সম্ভাবনা পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।
উত্তরবঙ্গ:
আজ বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি আলিপুরদুয়ার জেলাতে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতে সম্ভাবনা বেশি। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি। সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে।
সোমবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ কমবে। তবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাতে সহ বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। মঙ্গলবার থেকে বৃষ্টির পরিমাণ আরও কমবে। উপরের পাঁচ জেলার দু এক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি। শুক্রবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে। তবে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি হতে পারে।
আরও পড়ুন:Human GPS Encounter: পাকিস্তান থেকে ভারতে আসার সব পথ নখদর্পণে, এনকাউন্টারে খতম সেই কুখ্যাত 'হিউম্যান জিপিএস'!
কলকাতা:
সকাল থেকে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি। বেলা যত বাড়বে অস্বস্তি বাড়বে। মূলত পরিষ্কার আকাশ কখনও আংশিক মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা। রবিবার হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আরও কমবে। বজ্রপাতের আশঙ্কাও রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি। বৃষ্টি না হলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ভোগাবে। মঙ্গলবার বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে।
কলকাতার তাপমান:
আজ সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৭.২ ডিগ্রি। গতকাল দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩১.৬ ডিগ্রি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৭০ থেকে ৯৪ শতাংশ। বৃষ্টি হয়েছে ৬.৮ মিলিমিটার।
ভিন রাজ্যে:
হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ড ও পূর্ব রাজস্থানে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ১০০ থেকে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত। রাজধানী দিল্লি-সহ সংলগ্ন পঞ্জাব, চন্ডিগড়, হরিয়ানাতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বৃষ্টি হতে পারে ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত। ভারী বৃষ্টি অসম, মেঘালয়, মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরাতে। জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, মোজাফফরাবাদ। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাত, কঙ্কন, গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, বিদর্ভ, পশ্চিম রাজস্থান, পশ্চিম উত্তর প্রদেশ। সিকিম এবং উত্তরবঙ্গেও ভারী বৃষ্টি।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)