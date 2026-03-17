  Darjeeling Toy Train: ভয়াল ঝড়ে লাইনে উড়ে এল আস্ত গাছ; বন্ধ হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন

Darjeeling Toy Train: ভয়াল ঝড়ে লাইনে উড়ে এল আস্ত গাছ; বন্ধ হয়ে গেল দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন

Darjeeling Toy Train Disruption: গতসন্ধ্যায় দার্জিলিংয়ে প্রবল ঝড় বয়ে যায়। এর জেরে দার্জিলিং থেকে সুকনা পর্যন্ত রেললাইনের একাধিক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে দার্জিলিং-এনজেপির মধ্যে যাতায়াতকারী দৈনিক টয় ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সৌমিত্র সেন | Updated By: Mar 17, 2026, 06:41 PM IST
ভয়ংকর পরিস্থিতি পাহাড়ে। প্রতীকী ছবি

কায়েস আনসারি: মরসুমের প্রথম কালবৈশাখী (Kalbaishakhi) বাংলা জুড়ে ডেকে আনল নানা বিপর্যয়। ব্যাহত হল দার্জিলিং-এনজেপি টয় ট্রেন পরিষেবা (Darjeeling Toy Train Service)। দার্জিলিং থেকে এনজেপি (NJP) অভিমুখী নিয়মিত টয় ট্রেন পরিষেবা রেললাইনের বিভিন্ন জায়গায় বিভ্রাটের কারণে বাতিল করা হয়েছে।

পাহাড়ে প্রবল তুফান-ঝড়
 
গতকাল সন্ধ্যায় দার্জিলিং পাহাড়ে প্রবল তুফান ও ঝড়ো হাওয়া বয়ে যায়। এর ফলে দার্জিলিং থেকে সুকনা পর্যন্ত রেললাইনের একাধিক জায়গায় গাছ উপড়ে পড়ে। এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণেই দার্জিলিং ও এনজেপির মধ্যে যাতায়াতকারী দৈনিক টয় ট্রেন পরিষেবা আজ, মঙ্গলবার বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

দীর্ঘ ভ্রমণ

এই টয় ট্রেনটি প্রতিদিন দার্জিলিং থেকে এনজেপি এবং এনজেপি থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত যাতায়াত করে। যেসব পর্যটকেরা শুধুমাত্র 'জয় রাইড' (Joy Ride) না করে দীর্ঘ পথ ভ্রমণ করতে চান, তাঁরা সাধারণত এই ট্রেনটি ব্যবহার করেন। এই দৈনিক ট্রেনটিতে ২/৩টি বগি থাকে এবং এটি একটি ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা চালানো হয়ে থাকে।

জয় রাইড স্বাভাবিক

তবে পাহাড়ের পর্যটকদের জন্য স্বস্তির খবর এই যে, দার্জিলিং স্টেশনের 'জয় রাইড' পরিষেবাটি এই ঝড়ের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। এটি দার্জিলিং স্টেশন থেকে ঘুম পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসছে, তাই পর্যটকরা এই ছোট সফরের আনন্দ এই দুর্যোগের সময়েও নিতে পারছেন।

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

